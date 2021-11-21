İlk derbisinde büyük başarı! Düdük çalmasıyla hüngür hüngür ağladı

Özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında kalesinde devleşen Fenerbahçe'nin genç eldiven Berke Özer , yaptığı kurtarışlarla takımını oyunda tutan isim oldu. 21 yaşındaki kaleci karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte mutluluktan gözyaşlarına boğuldu.

Süper Lig'de haftanın maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek mücadelede 83. dakikada 10 kişi kalan sarı-lacivertliler 90+4. dakikada Miguel Crespo'yla sahadan galip ayrıldı.

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