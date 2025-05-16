İlk görüşme gerçekleşti! Erol Bulut Süper Lig\'e geri dönüyor

16 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan Kocaelispor Süper Lig'de mücadeleci olabilecek bir kadro için kolları sıvadı. Teknik direktör İsmet Taşdemir'in görevinden ayrılmasının ardından yeni antrenör arayışına giren Kocaelispor yeni hoca adaylarını da netleştirdi.

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Kocaeli yerel basınında yer alan haberlere göre Erol Bulut ile Kocaelisporlu yöneticiler geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Taraflar arasında yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi.

ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Erol Bulut Süper Lig'de daha önce Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK takımlarını çalıştırdı. Bulut son olarak Championship ekiplerinden Cardiff City'de görev yaptı.