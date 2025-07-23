Victor Osimhen'i kadrosuna katmaya çok yaklaşan Süper Lig devi Galatasaray, Bayern Münih forması giyen Fenerbahçe'nin eski stoperi Kim Min-Jae'nin şartlarını sordu. Alman devinin yeşil ışık yakması durumunda transfer girişimi resmen başlayacak.
Kariyerine Bayern Münih'te devam eden 28 yaşındaki Güney Koreli futbolcunun şartlarını soran Cimbom'a, Alman ekibinden "Görüşelim" cevabının gelmesi durumunda pazarlıkların başlayacağı aktarıldı.
Fenerbahçe, Kim Min-Jae'yi 3 milyon euroya kadrosuna katmış, 2022'de Napoli'ye 19 milyon euroya satmıştı. Kim Min-Jae, bir sezon sonra Napoli'den 50 milyon euro bedelle Bayern Münih'e transfer olmuştu.
Son Dakika › Spor › İlk görüşme yapıldı! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a geliyor - Son Dakika
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