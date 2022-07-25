İlk kampı tamamlanan Denizlispor, 2 gün tatil yapacak - Son Dakika
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İlk kampı tamamlanan Denizlispor, 2 gün tatil yapacak

25.07.2022 10:13
İlk kampı tamamlanan Denizlispor, 2 gün tatil yapacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, 10 günlük Burdur kampını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, 10 günlük Burdur kampını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. 2 gün izin yapacak olan takım, 28 Temmuz Perşembe günü Denizli'de toplanacak.

Yeni sezon hazırlıklarını Burdur'da sürdüren A. Denizlispor, 10 günlük ilk kampını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. Kampta Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde yoğun bir çalışma gerçekleştiren yeşil siyahlı ekip, çalışmalarını sabah yapılan kondisyon çalışmasıyla bitirmiş oldu.

Burdu kampında güç depolayan A. Denizlispor, altyapıdaki takviyelerle hazırlık maçlarında adaptasyonu üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. 2 gün izin yapacak olan takım, 28 Temmuz Perşembe günü Denizli'de yeniden toplanacak. - DENİZLİ

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Denizlispor lige galibiyetle başlamak istiyor Denizlispor lige galibiyetle başlamak istiyor Denizlispor lige galibiyetle başlamak istiyor Denizlispor lige galibiyetle başlamak istiyor
Kaynak: İHA

Denizlispor, Denizli, Burdur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlk kampı tamamlanan Denizlispor, 2 gün tatil yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: İlk kampı tamamlanan Denizlispor, 2 gün tatil yapacak - Son Dakika
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