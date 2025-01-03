İlk Yarı Eşitlik: Çaykur Rizespor 1 - 1 Beşiktaş

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ozan Ergün, İbrahim Bozbey, Candaş Elbil
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Dal Varesanovic, Hadziahmetovic, Ghezzal, Olawoyin, Akintola, Ali Sowe
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 41 Emirhan Topçu), Udokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Salih Uçan, Al-Musrati, Rafa Silva, Fernandes, Muçi, İmmobile
Goller: Dk. 38 Gedson Fernandes (Kendi kalesine) (Çaykur Rizespor), Dk. 45+3 Muçi (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 25 Udokhai (Beşiktaş), Dk. 42 Hadzeahmetovic, Dk. 45 Mithat Pala (Çaykur Rizespor)
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ilk yarısını 1-1 eşitlikle tamamladı.
3. dakikada ceza sahası dışında topu kapan Varesanovic, pasında ceza sahası içinde Ali Sowe'yi buldu. Sowe'nin vuruşunda kaleci Mert Günok'tan seken top kornere gitti.
6. dakikada sol kanattan Akintola'nın içeri çevirdiği pasta Hadziahmetovic'in şutunu Zaynutdinov kafayla uzaklaştırdı. Atağın devamında sağ kanatta topla buluşan Taha Şahin'in verdiği pasta Ghezzal'ın vuruşu yandan auta gitti.
15. dakikada sol kanatta topu kazanan Akintola, ceza sahası içinde Ali Sowe'yi buldu, bu oyuncunun şutunu Mert Günok kurtardı. Dönen topta boş pozisyondan Varesanovic topu üstten auta attı.
18. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası içine derinlemesine pasında topla buluşan Ali Sowe'nin yerden vuruşunda kaleci Mert Günok başarılı olarak topu uzaklaştırdı.
34. dakikada Olawoyin'in ceza sahasına yolladığı pasta Tayyip Talha topu uzaklaştıramadı. Seken topu önünde bulan Varesanovic'in vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
38. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Orta alanda kazanılan serbest vuruşta Hadziahmetovic ceza sahası içinde Alikulov'u gördü. Alikulov'un kafa vuruşunda Gedson Fernandes'ten seken topu tekrar önünde bulan Alikulov sert vurdu. Kaleci Mert Günok'tan seken top, Gedson Fernandes'e çarparak ağlarla buluştu. 1-0.
45+3 Beşiktaş beraberliği yakaladı. Orta sahada topu kapan Ernest Muçi, driplingle ceza sahasına girerken yaptığı sert vuruşta kaleci Tarık Çetin'in sağından meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
Son Dakika › Spor › İlk Yarı Eşitlik: Çaykur Rizespor 1 - 1 Beşiktaş - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?