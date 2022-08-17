Demirtaş: "Amatör spora ciddi destek veriyoruz" - Son Dakika
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Demirtaş: "Amatör spora ciddi destek veriyoruz"

17.08.2022 15:36
Demirtaş: "Amatör spora ciddi destek veriyoruz"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçede amatör sporun gelişmesine büyük destek verdiklerini belirterek, "İyi bir sporcu olmak, her şeyden önce iyi bir insan olmak demektir" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçede amatör sporun gelişmesine büyük destek verdiklerini belirterek, "İyi bir sporcu olmak, her şeyden önce iyi bir insan olmak demektir" dedi.

İlkadım Halk Eğitim Merkezi "Küçük Adamlar" Halı Saha Futbol Turnuvası'nda Yabpasporlu sporcular şampiyonluk kupasını İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ile birlikte havaya kaldırdı. Bu yıl ilk kez düzenlenen 12 takımın katılımıyla başlayan "Küçük Adamlar" Halı Saha Futbol Turnuvası renkli görüntülerle son buldu. Yaklaşık 15 gün süren ve eleme usulü ile kıran kırana mücadelelerin sergilendiği turnuvada final maçında Karasamsunspor ile karşı karşıya gelen Yabpaspor, 90 dakika boyunca birbirlerine üstünlük sağlayamayınca penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayan Yabpaspor, şampiyonluk kupasını havaya kaldıran takım oldu. Şampiyonluğu penaltı atışlarında kaybeden Karasamsunsporlu minikler gözyaşlarına boğuldu. Turnuvada Kadıköyspor üçüncü, Kökçüoğlu ise dördüncü oldu.

"Amatör spora ciddi destek veriyoruz"

Tüm takımlara kupa ve madalyalarının verildiği ödül töreninde konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlçemizde amatör sporun gelişmesine büyük destek veriyoruz. Spor, sevgi, kardeşlik ve dostluk demektir. Bu yüzden iyi bir sporcu olmak, her şeyden önce iyi bir insan olmak demektir. Derslerinize iyi çalışın. Eğitimsiz sporun bir anlamı yoktur. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hepiniz çok güzel bir şekilde mücadele ettiniz, hepinizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Turnuvada şampiyon olan Yabpasporlu minikler birincilik madalyalarını Başkan Demirtaş'ın elinden aldı. Ödül töreninin ardından dereceye giren kupa sevinci yaşayan tüm minik ve yıldız futbolcular, Demirtaş'la aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Necattin Demirtaş, İlkadım, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Demirtaş: 'Amatör spora ciddi destek veriyoruz' - Son Dakika

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