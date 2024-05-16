İlkadım Belediyesi, parklarda spor alanları oluşturmayı hedefliyor

Spor

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçe genelinde bulunan parklarda spor alanları oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Semt Spor Alanları projesini hayata geçirmek için düğmeye bastı. Proje projesi ile ilçe genelinde bulunan parklarda spor alanları oluşturacaklarını belirten Başkan İhsan Kurnaz, "Mahallelerde bulunan parklarda, fitness aletleri, basketbol ve futbol sahası, yürüyüş yolları yapacağız. Tüm vatandaşlarımız bu alanlardan ücretsiz olarak faydalanabilecek. Bunun yanı sıra gençlerimizin spora yönelmeleri adına çalışmalarımız olacak. Hedefimiz her mahallemizde spor alanı oluşturmak" dedi.

İlkadım'ı sporla anılan bir şehir haline getirme çabası içinde olacaklarını söyleyen Başkan Kurnaz, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren sporun ve sporcunun yanında olacağımızı söyledik. Bunun içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz, projemizi bu anlamda çok önemsiyoruz. Sağlıklı nesiler yetiştirmek adına gençlerimiz ve çocuklarımız için, İlkadım'a ve İlkadımlılara en iyisini yapmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN