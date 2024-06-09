İlkadım Belediyesi Spor Yatırımlarına Devam Ediyor

Spor

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım'da spor yatırımlarına ve sporculara verdiğimiz desteklere devam ediyor, spor altyapımızı güçlendiriyoruz" dedi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, spor yatırımlarının ve sporculara yönelik desteklerin devam ettiğini belirtti. Her yaştan ve branştan sporcuya, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde, aralıksız destek sağlandığını söyleyen Başkan Kurnaz, küçük yaşlardaki çocukların sporcu olarak yetiştirilmesinin ve gelecekte önemli başarıların altına imza atmalarının spor altyapısı için önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Tekvando branşında 2023 yılında Hollanda Rotterdam'da düzenlenen şampiyonada, Avrupa üçüncüsü ve şubat ayında Konya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında büyüklerde Türkiye Şampiyonu olan İlkadım Belediyespor sporcusu Oktay Atalay ve minik tekvandocular Hazal İnce ve Elif Devran İnce ile antrenör Doğan Demir'i misafir eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Sporcularımızın ulusal ve uluslararası düzeyde elde ettikleri başarılar hepimizi gururlandırıyor. Bedensel ve ruhsal sağlığımızı güçlü tutabilmek adına, spor yapmanın önemini biliyoruz. Bu noktada 7'den 70'e hemşehrilerimizin spor yapabilmesi adına spor altyapımızı daha da güçlendiriyoruz. Bunun yanı sıra, tesislerimizde sporcu yetiştirilmesi adına çalışmalar da devam ediyor. Okulların kapanması ile birlikte, yaz aylarında da tesislerimizde sporcu yetiştirme faaliyetleri ve kurslarımız devam edecek. Tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum. Onların alacakları başarılar, İlkadımlı hemşehrilerimizin de göğsünü kabartacaktır" diye konuştu. - SAMSUN