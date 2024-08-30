İlkadım Belediyespor Muaythai Takımı Bitlis'te 3 Madalya Kazandı - Son Dakika
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İlkadım Belediyespor Muaythai Takımı Bitlis'te 3 Madalya Kazandı

İlkadım Belediyespor Muaythai Takımı Bitlis\'te 3 Madalya Kazandı

İlkadım Belediyespor Muaythai Takımı sporcuları, Bitlis'te düzenlenen Muaythai Türkiye Şampiyonası'ndan 3 madalya ile döndü. Şampiyonada Ümmü Gülsüm Arlı altın, Milya Azra Erbay ve Ahmet Efe Çoban ise bronz madalya kazandı.

30.08.2024 14:58  Güncelleme: 15:01
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İlkadım Belediye spor Muaythai Takımı sporcuları, Bitlis'te düzenlenen Muaythai Türkiye Şampiyonası'ndan 3 madalya ile döndü.

Bitlis'te 3 gün süren Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası'nda İlkadım Belediyespor sporcuları 1 altın, 2 bronz madalya kazandı. 55 ilden bin 150 sporcunun katıldığı şampiyonada, Ümmü Gülsüm Arlı kendi kategorisinde altın madalyanın sahibi olurken; Milya Azra Erbay ve Ahmet Efe Çoban ise bronz madalya kazandı.

"Spora ve sporcuya desteklerimiz sürecek"

Genç sporcuları elde ettikleri başarılı sonuçlardan dolayı tebrik eden İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Spora ve sporcuya verdiğimiz önemin ve desteklerin karşılığını; sporcularımızın ve antrenörlerinin emeklerinin meyvelerini almaya devam ediyoruz. Yaz döneminde Mete Adanır Spor Salonu'nda gerçekleştirdiğimiz yaz spor okullarının yanı sıra, kulüp bazında da sporcularımız başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Bitlis'te düzenlenen Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası'nda sporcularımız Ümmü Gülsüm Arlı, Milya Azra Erbay ve Ahmet Efe Çoban, şampiyonadan 3 madalya ile döndüler. Kendilerini, şampiyonaya katılan tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Spora ve sporcuya desteklerimiz devam edecek" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İlkadım Belediyespor Muaythai Takımı Bitlis'te 3 Madalya Kazandı - Son Dakika

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