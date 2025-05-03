İlkadım Gran Fondo Bisiklet Yarışı Samsun'da - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İlkadım Gran Fondo Bisiklet Yarışı Samsun'da

Uluslararası İlkadım Gran Fondo Bisiklet Yarışı, 17-18 Mayıs'ta Samsun'da yapılacak.

03.05.2025 20:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Uluslararası İlkadım Gran Fondo Bisiklet Yarışı'nın ikincisinin 17-18 Mayıs tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasında, Karadeniz Bölgesi'nin tek bisiklet organizasyonu olan Uluslararası İlkadım Gran Fondo Bisiklet Yarışı'nın Samsun'da yapılacağı belirtildi.

Yurt içi ve yurt dışından bisikletçilerin katılacağı yarışmanın startının 18 Mayıs Pazar günü verileceğinin kaydedildiği açıklamada, "Yarışın 56 kilometrelik kısa parkuru Çobanlı İskelesi'nden başlayıp, 19 Mayıs ilçesinden dönecek ve yine aynı noktada sona erecek. 110 kilometrelik uzun parkur ise Çobanlı İskelesi'nden başlayıp 19 Mayıs, Kızılırmak Deltası ve Bafra ilçeleri geçildikten sonra aynı yerde sona erecek." ifadeleri kullanıldı.

Organizasyon kapsamında iki gün boyunca Çobanlı İskelesi'nde EXPO alanı açılacağı ve farklı etkinliklerin burada yapılacağı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bisiklet Federasyonu Samsun Temsilcisi İsmail Kutlu, Gran Fondo Bisiklet Yarışı'nın her yaştan bisikletçilerin yarıştığı dünyaca ünlü bir yarışma olduğunu belirtti.

Samsun'da bu yıl yarışın ikincisini düzenlediklerini aktaran Kutlu, "Gran Fondo yarışının artık gelenekselleşmesini istiyoruz. Bu organizasyonu Samsun'da düzenlemek bizim için çok önemli. Samsun Gran Fondo, Samsun'un bisiklet sporunda da ne kadar ilerlediğini göstermesi açısından son derece önemli, bununla beraber 500'den fazla sporcu, aileleri, antrenörleri derken binin üzerinde kişinin Samsun'a gelmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Bisiklet Yarışı, Yerel Haberler, Etkinlik, İlkadım, samsun, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlkadım Gran Fondo Bisiklet Yarışı Samsun'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Aziz Yıldırım’dan hakkındaki iddialara jet yalanlama Aziz Yıldırım'dan hakkındaki iddialara jet yalanlama
7.4’lik depremin ardından Şili’de 2 bin kişi tahliye edildi 7.4'lik depremin ardından Şili'de 2 bin kişi tahliye edildi
Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu Merkez Bankası Türk lirası ile ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu
Milyarder Jeff Bezos’dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet... Milyarder Jeff Bezos'dan çok konuşulacak hamle: 25 milyon adet...
Küçükçekmece’de doğal gaz borusu kırıldı Büyük panik Küçükçekmece'de doğal gaz borusu kırıldı! Büyük panik
İran, ABD’nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi İran, ABD'nin yaptırım kararlarına tepki gösterdi: Müzakere sürecine zarar verdi
Şanlıurfa’da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı Şanlıurfa'da kar topu büyüklüğünde dolu yağdı
Mahkemede kaybeden Prens Harry’den geri vites Mahkemede kaybeden Prens Harry'den geri vites
İsrail, Suriye’nin 5 kentini vurdu İsrail, Suriye'nin 5 kentini vurdu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 04:06:49. #7.12#
SON DAKİKA: İlkadım Gran Fondo Bisiklet Yarışı Samsun'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.