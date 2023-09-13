Fransa-Almanya maçında sakatlanan İlkay Gündoğan, ağlayarak sahayı terk etti

Barcelona'nın yıldızı İlkay Gündoğan, Fransa- Almanya maçında sakatlanarak oyundan çıktı. 25. dakikada sakatlanan futbolcu sahayı ağlayarak terk etti.
Almanya ve Fransa arasında oynanan hazırlık maçına sakatlık damga vurdu. Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan sakatlanarak oyundan çıktı.
Mücadelenin 25. dakikasında oyundan çıkarken duydusal anlar yaşayan ve gözyaşlarını tutamayan İlkay Gündoğan yerini Pascal Gross'a bıraktı.
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