Fransa-Almanya maçında sakatlanan İlkay Gündoğan, ağlayarak sahayı terk etti - Son Dakika

Fransa-Almanya maçında sakatlanan İlkay Gündoğan, ağlayarak sahayı terk etti

Fransa-Almanya maçında sakatlanan İlkay Gündoğan, ağlayarak sahayı terk etti
Son Güncelleme: 13.09.2023 00:23

Barcelona'nın yıldızı İlkay Gündoğan, Fransa-Almanya maçında sakatlanarak oyundan çıktı. 25. dakikada sakatlanan futbolcu sahayı ağlayarak terk etti.

Barcelona'nın yıldızı İlkay Gündoğan, Fransa- Almanya maçında sakatlanarak oyundan çıktı. 25. dakikada sakatlanan futbolcu sahayı ağlayarak terk etti.

İLKAY SAKATLANDI

Almanya ve Fransa arasında oynanan hazırlık maçına sakatlık damga vurdu. Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan sakatlanarak oyundan çıktı.

SAHAYI AĞLAYARAK TERK ETTİ

Mücadelenin 25. dakikasında oyundan çıkarken duydusal anlar yaşayan ve gözyaşlarını tutamayan İlkay Gündoğan yerini Pascal Gross'a bıraktı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Fransa-Almanya maçında sakatlanan İlkay Gündoğan, ağlayarak sahayı terk etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa-Almanya maçında sakatlanan İlkay Gündoğan, ağlayarak sahayı terk etti - Son Dakika
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