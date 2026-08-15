İlke Özyüksel'in Başarısı Tesisin Adını Değiştiriyor - Son Dakika
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İlke Özyüksel'in Başarısı Tesisin Adını Değiştiriyor

İlke Özyüksel\'in Başarısı Tesisin Adını Değiştiriyor
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İlke Özyüksel Mihrioğlu'na ait modern pentatlon tesisi, altın madalya sonrası onun ismiyle anılacak.

Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nun ismi Ankara'daki tesise verilecek.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, Modern Pentatlon Olimpik Takım Antrenörü Harun Mihrioğlu ile milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, İstanbul'da düzenlenen şampiyonanın ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Serhat Aydın, şampiyonada tarihi başarılara imza attıklarını belirterek, erkekler kategorisinde de ilkleri yaşadıklarını ifade etti.

Kıvanç Taşyaran ve Buğra Önal'ın Türkiye adına tarihte ilk kez erkekler kategorisinde finale yükseldiğini aktaran Aydın, "Kıvanç Taşyaran Avrupa 8'incisi, Buğra Önal ise Avrupa 17'ncisi oldu. Bizim için Avrupa Büyükler Şampiyonası gerçekten güzel geçti. Hem organizasyon kapasitesi hem de sportif başarı anlamında ilkleri yaşadığımız bir müsabaka oldu." dedi.

Serhat Aydın, Ankara'daki modern pentatlon tesisine İlke Özyüksel Mihrioğlu'nun isminin verilmesi için çalışma başlatacaklarını belirterek, "En kısa sürede Bakanlığımızla yapacağımız yazışmalar neticesinde bu tesisin ismini İlke Özyüksel Mihrioğlu Modern Pentatlon Tesisleri yapacağız. Bize kazandırdığı başarılar dolayısıyla isminin burada sonsuza kadar yaşamasını istiyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte sizleri İlke Özyüksel Mihrioğlu Modern Pentatlon Tesisleri'ne davet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Tüm dünyaya ne kadar güçlü olduğumuzu gösterdik"

İlke Özyüksel Mihrioğlu da büyükler kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğunu yaşamanın kendisi için çok özel olduğunu dile getirerek, "Benim hep hayalini kurduğum bir başarıydı. İlk büyükler Avrupa şampiyonluğumu bu sene aldım. Hep hayalini kuruyordum ama seyircimin önünde, kendi ülkemde ve sevdiklerimle birlikte bunu kutlayabilmek hayallerimin çok ötesinde bir mutluluktu." diye konuştu.

İstanbul'un kariyerinde her zaman özel bir yere sahip olacağını anlatan milli sporcu, hedeflerinin devam ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Önümüzde dünya şampiyonası var. Asıl hedefimiz ise gelecek sene yapılacak Avrupa Oyunları ve kota yarışması. Ardından Los Angeles Olimpiyat Oyunları gelecek. Bu sadece bir basamaktı ama çok güzel ve güçlü bir basamaktı. Tüm dünyaya ne kadar güçlü olduğumuzu, Olimpiyat Oyunları'nın en büyük madalya hedeflerinden ve adaylarından biri olduğumuzu gösterdik. Şimdi çalışmaya devam ediyoruz ve sonuç bizim elimizde."

Dünya şampiyonasındaki hedefinin de zirve olduğunu aktaran milli sporcu, "Şu an önümüzde dünya şampiyonası var. Orada da hedefimiz kürsüde yer almak, tabii ki kürsünün zirvesi. Elimizden geleni yapıyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Harun Mihrioğlu da dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda başarı kazanmak için çalışmalarına devam edeceklerini öyledi.

Kaynak: AA

Ankara, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlke Özyüksel'in Başarısı Tesisin Adını Değiştiriyor - Son Dakika

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