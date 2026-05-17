Milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, Modern Pentatlon Dünya Kupası'nın Bulgaristan'daki 2. ayağında kadınlarda altın madalyanın sahibi oldu.
Pazarcık kentindeki organizasyonda kadınlar final etabında mücadele eden İlke, 18 sporcu arasında 1459 puanla zirvede bitirdi.
Ay-yıldızlı sporcu, bu sonuçla Dünya Kupası kadınlar kategorisinde ilk altın madalyasını kazandı.
Son Dakika › Spor › İlke Özyüksel Mihrioğlu Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?