Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda yarışan milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, kadınlar finalinde 5. oldu.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda kadınlar ve erkekler finali yapıldı.
Kadınlar finalinde Türkiye'yi temsil eden milli sporculardan İlke 1414 puanla 5'inci, Yaren Nur Polat 1340 puanla 16. sırada yer aldı.
Milli pentatlet Buğra Ünal ise erkekler finalini 1486 puanla 11. sırada tamamladı.
Son Dakika › Spor › İlke Özyüksel Mihrioğlu Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda 5. oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?