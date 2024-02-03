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İlyas Tüfekçi'nin 64. yaş günü kutlandı - Son Dakika
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Spor

İlyas Tüfekçi'nin 64. yaş günü kutlandı

İlyas Tüfekçi\'nin 64. yaş günü kutlandı

ALS hastalığı ile mücadele eden Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden İlyas Tüfekçi'nin 64'üncü yaş günü, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) eski Başkanı Rıza Çavuşoğlu, yönetim kurulu üyesi Ayhan Çınar ve Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Yönetim Kurulu Üyesi Binali Kartal tarafından sürpriz bir ziyaret ile kutlandı. Tüfekçi duygulanırken, TÜRFAD heyeti Tüfekçi'ye şifa dileğinde bulundu.

03.02.2024 22:40  Güncelleme: 22:41
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ALS hastalığı ile mücadele eden Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden İlyas Tüfekçi'nin 64'üncü yaş günü kutlandı.

Doğum günü etkinliğine Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) eski Başkanı Rıza Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyesi Ayhan Çınar ile Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Yönetim Kurulu Üyesi Binali Kartal Tüfekçi'nin evine giderek sürpriz yaptılar.

Ziyaretten memnun kalan Tüfekçi duygulanırken, TÜRFAD heyeti Tüfekçi'ye şifa dileğinde bulundu.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İlyas Tüfekçi'nin 64. yaş günü kutlandı - Son Dakika
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