Stat: Van Atatürk
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Harun Terin, Çağrıcan Pazarcıklı
İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Batuhan İşçiler (Dk. 68 Güvenç Usta), Jevsenak, Medeni Bingöl, Bekir Can Kara (Dk. 75 Alper Seçgin), Mehmet Özcan (Dk. 79 Emir Bars), Jefferson (Dk. 80 Traore), Hostikka, Mamah, Cedric (Dk.76 Alper Emre Demirol)
Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ali Aytemur, Cenk Şen, İsmail Tarım (Dk. 70 Furkan Apaydın), Mert Yılmaz (Dk. 82 Yusuf Sertkaya), Mustafa Erdilman (Dk 65 Ege Bilsen), Ahmet Aslan, Imeri, (Dk. 63 Brazao) Hotic (Dk 82 Haqi), Seferi, Ali Habeşoğlu
Goller: Dk. 21 İsmail Tarım (Sipay Bodrum FK) Dk. 49 ve 65 Jefferson, Dk. 55 Cedric (İmaj Altyapı Vanspor)
Sarı kartlar: Dk. 54 Mehmet Özcan, Dk. 58 Bekir Can Kara, (İmaj Altyapı Vanspor) Dk. 60 Mustafa Erdilman, Dk. 77 Brazao (Sipay Bodrum FK)
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında İmaj Altyapı Vanspor, sahasında Sipay Bodrum FK 'yi 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › İmaj Altyapı Vanspor, Bodrum FK'yi Yendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?