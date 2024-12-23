İmam Hatipliler Gençlikspor Namağlup Unvanını Tekrar Kazandı - Son Dakika
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İmam Hatipliler Gençlikspor Namağlup Unvanını Tekrar Kazandı

İmam Hatipliler Gençlikspor Namağlup Unvanını Tekrar Kazandı

Manisa 1. Amatör Küme Merkez B Grubunda İmam Hatipliler Gençlikspor, Akmescitspor'u 1-0 yenerek ilk mağlubiyetinin ardından namağlup unvanını geri kazandı. İmam Hatipliler, 11. hafta sonunda 28 puanla liderliğini sürdürüyor.

23.12.2024 14:56  Güncelleme: 14:57
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Manisa 1. Amatör Küme Merkez B grubunda ilk mağlubiyetini geçen hafta alarak namağlup unvanını kaybeden İmam Hatipliler Gençlikspor Akmescitspor'u 1-0 yenerek hanesine 3 puan daha ekledi.

Manisa 1. Amatör Küme Merkez B Grubunda 11. hafta sonunda alınan sonuçlar şöyle: "İmam Hatipliler Gençlikspor 1-0 Akmescitspor, Alabeyspor 1-1 45 Manisa Yaşamspor, Halitpaşa Belediyespor 5-1 Manisa Başakşehirspor, Paşaköy Futbol SK 5-1 Hamzabeylispor, Manisa Çarşı FK 2-2 Karaağaçlı Teknikspor"

B Grubunda 11. Hafta sonunda 28 puanlı İmam Hatipliler Gençlikspor birinci sırada yer alırken 24 puana sahip Paşaköy Futbol SK ikinci, Halitpaşa Belediyespor 17 puanla 3., 45 Manisa Yaşamspor 16 puanla 4., 15 puanlı takımlardan Çarşı FK averajla 5., Karaağaçlı Teknikspor 6., Manisa Başakşehirspor 12 puanla 7., Hamzabeylispor 11 puanla 8., Alaybeyspor 8 puanla 9. ve ligin son sırasında 10. sırada 4 puanla Akmescitspor bulunuyor.

B Grubunda 12. Hafta mücadelelerinde İmam Hatipliler Gençlikspor- 45 Manisa Yaşamspor, Karaağaçlı Teknikspor-Paşaköy Futbol SK, Halitpaşa Belediyespor-Alaybeyspor, Manisa Başakşehirspor-Hamzabeylispor ve Akmescitspor-Manisa Çarşı FK karşı karşıya gelecek.

Manisa 1. Amatör Küme Merkez A Grubunda ise Mütevellispor 30 puanla liderliğini sürdürürken, 28 puan ve averajla Kayapınar Çevikspor 2., 28 puan ve averajla Çınarobaspor 3., 17 puanlı Lalelispor 4., 15 puanlı Dışmahalle Yıldırımspor 5., 12 puan ve averajla Çobanisa Belediyespor 6., 12 puan ve averajla Donatımspor 7., 9 puanlı Karaağaçlı Pomakspor 8., 4 puanlı Anadolu 45 Spor 9. ve 3 puanlı Hacıhalliler Gedizspor 10. sırada bulunuyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

3-sayfa, Futbol, manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İmam Hatipliler Gençlikspor Namağlup Unvanını Tekrar Kazandı - Son Dakika

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