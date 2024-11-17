İmam Hatipliler Gençlikspor, Namağlup Yola Devam Ediyor

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Manisa 1. Amatör Küme Merkez B Grubunda tamamlanan 8. Hafta maçlarının ardından namağlup tek takım kalan İmam Hatipliler Gençlikspor en yakın rakibi Paşaköy FK'yı 1-0 yenerek hem ligdeki ilk mağlubiyetini tattırdı hem de aradaki puan farkını 7'ye yükseltti.

Manisa 1. Amatör Küme Merkez B Grubunda 8. Hafta karşılaşmaları tamamlandı. Gruba şampiyonluk iddiası ile başlayan başkanlığını Murat Emgener'in, Teknik Direktörlüğünü Sadık Çalış'ın yaptığı Manisa İmam Hatipliler Gençlikspor, grup ikincisi Paşaköy FK ile 8 Eylül Sahasında karşılaştı. Rakibini 1-0 mağlup eden Manisa İmam Hatipliler Gençlikspor rakibine hem ligdeki ilk mağlubiyetini yaşattı hem de aradaki puan farkını 7'ye yükselterek zirvede tek başına yer aldı.

Grupta 8. Hafta maç sonuçları şöyle: "Manisa Çarşı FK 1-0 Manisa Başakşehirspor, İmam Hatipliler Gençlikspor 1-0 Paşaköy Futbol SK, Halitpaşa Belediyespor 4-2 Karaağaçlı Teknikspor, 45 Manisa Yaşamspor 5-2 Akmescitspor, Alabeyspor 5-0 Hamzabeylispor."

Merkez B Grubunda 8. Hafta sonunda Manisa İmam Hatipliler Gençlikspor 7 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 22 puanla lider durumda bulunurken, attığı 22 gole karşılık kalesinde sadece 5 gol gördü. İkinci sırada 15 puanla Paşaköy FK, 3'üncü sırada 14 puanla Manisa Çarşı FK, 12 puan ve averajla Manisa Başakşehirspor 4'üncü, 12 puan ve averajla 45 Manisa Yaşamspor 5'inci sırada yer alıyor.

Paşaköy FK ile Çarşı FK arasında zorlu maç

Grupta 1. devrenin son maçlarının oynanacağı 9. hafta mücadeleleri ise şu şekilde: "Akmescitspor-Halitpaşa Belediyespor, Paşaköy Futbol SK - Manisa Çarşı FK, Hamzabeylispor - İmam Hatipliler Gençlikspor, Karaağaçlı Teknikspor -Alabeyspor, Manisa Başakşehirspor- 45 Manisa Yaşamspor." - MANİSA