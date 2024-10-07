İmam Hatipliler Spor, Manisa Amatör Küme B Grubunda Liderliğe Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İmam Hatipliler Spor, Manisa Amatör Küme B Grubunda Liderliğe Yükseldi

İmam Hatipliler Spor, Manisa Amatör Küme B Grubunda Liderliğe Yükseldi

Manisa 1. Amatör Küme Merkez B Grubunda, İmam Hatipliler Spor 7-1'lik skorla Akmescitspor'u mağlup ederek 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu. A grubunda Mütevellispor da 6 puanla liderliğini sürdürüyor.

07.10.2024 10:50  Güncelleme: 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa 1. Amatör Kümü Merkez B Grubunda ligin ikinci haftasında Akmescitspor'u 7-1 yenen İmam Hatipliler Spor 2'de 2 yaparak 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Manisa Hüseyin Sultan 1. Amatör Küme Merkez A ve B Gruplarında ikinci hafta geride kaldı. A Grubunda Mütevellispor 6 puan ve averajla lider olurken B Grubunda ise İmam Hatipliler Spor en yakın rakibi Manisa Çarşı FK'nın 2 puan önünde 6 puanla liderliğe yükseldi.

Manisa Hüseyin Sultan 1. Amatör Küme Merkez A Grubunda ikinci haftada oynanan karşılaşmalarda Manisa Lalelispor Çobanisa Belediyespor'u 5-0 yenerken, Mütevellispor Donatımspor'u 3-0, Çınarobaspor Kayapınar Çevikspor'u 1-0 yendi. Hacıhalliler Gedizspor kendi evinde Dış Mahalle Yıldırımspor'a 7-0 kaybederken, Karaağaçlı Pomakspor da kendi evinde Anadolu 45 Spor'a 1-0 yenildi.

Alınan sonuçlarla Mütevellispor 6 puan ve averajla birinci sırada bulunurken, Çınarobaspor 6 puan ve averajla ikinci sırada yer aldı. Grubun 3'üncü sırasında ise 4 puanla Lalelispor yer aldı.

Manisa Hüseyin Sultan 1. Amatör Küme Merkez B Grubunda ise Akmescitspor İmam Hatipliler Gençlikspor'a 7-1 yenilirken, 45 Manisa Yaşamspor Alabeyspor ile 1-1 berabere kaldı. Karaağaçlı Teknikspor ile Manisa Çarşı FK'nın da 2-2 berabere kaldığı haftada Manisa Başakşehirspor Halitpaşa Belediyespor'u 4-3 yenmeyi başardı. Hamzabeylispor ile Paşaköy Futbol SK ise sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Alınan sonuçların ardından İmam Hatipliler Gençlikspor 6 puanla liderliğe yükselirken, Manisa Çarşı FK 4 puan ve averajla 2., Paşaköy SK da 4 puan ve averajla 3. sırada yer aldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

3-sayfa, manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İmam Hatipliler Spor, Manisa Amatör Küme B Grubunda Liderliğe Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:57 Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti
11:37 Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv’e füze saldırısı başlattı Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı
10:08 Kalem kalem hesaplandı 2025’te vergi, ceza ve harçlara yüzde 44 zam Kalem kalem hesaplandı! 2025'te vergi, ceza ve harçlara yüzde 44 zam
09:38 Soykırımın 1. yılı İsrail, Gazze’yi hayalet bölgeye çevirdi Soykırımın 1. yılı! İsrail, Gazze'yi hayalet bölgeye çevirdi
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
23:25 Giovanni van Bronckhorst’dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf
23:08 Okan Buruk’tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler Okan Buruk'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler
22:50 Erden Timur’dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj
22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
21:50 Kız yurdunda panik Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı
21:40 İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler
21:36 Adana Demirspor’da başkan Murat Sancak görevi bıraktı Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak görevi bıraktı
21:04 Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:02 Narin’in nerede öldürüldüğü belli oldu Narin'in nerede öldürüldüğü belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 12:07:48. #1.11#
SON DAKİKA: İmam Hatipliler Spor, Manisa Amatör Küme B Grubunda Liderliğe Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.