Spor

İmren Alaçatıspor, İç Transferde Anlaşmalar Yaptı

İmren Alaçatıspor, İç Transferde Anlaşmalar Yaptı
11.08.2025 16:05
İmren Alaçatıspor, yeni sezon kadrosunu güçlendirerek iç transferde önemli adımlar attı.

2025-2026 sezonunda Süper Amatör Lig'de mücadele edecek olan İmren Alaçatıspor, yeni sezon kadro çalışmalarına hızlı başladı. Kulüp yönetimi, iç transferde, geçen sezon ter döken oyuncularıyla yeniden anlaşma sağladı.

Teknik Direktörlük görevini Hakan Kara, Baş Antrenörlük görevini ise Gökay Ateşler'in yapacağı İmren Alaçatıspor'da, kulüp yönetimi, geçen sezon kadroda yer alan birçok isimle yeniden anlaşarak iç transferde önemli bir adım attı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yeni sezona iç transferde firesiz başlıyoruz. Teknik ekibimiz Hakan Kara, baş antrenörümüz Gökay Ateşler başta olmak üzere kaptanlarımız Yavuz Özsevim, Soner Sarıçicek ve sırasıyla Ekin Tepekule, Yılmaz Aslandağ, Erdi Önal, Abidin Gökdemir, Berke Sarlıca, Emre Polat, Emre Göral ve Yunus Karagöz ile anlaşmış bulunmaktayız. Geçen sezon birlikte ter döktüğümüz, omuz omuza mücadele ettiğimiz oyuncularımızla yeni sezonda da yola devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin…"

İmren Alaçatıspor'un dış transfer çalışmalarına da kısa süre içinde başlaması bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika



