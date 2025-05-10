İmzayı atması an meselesi! Arda Turan\'ın yeni takımını duyurdular

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın, Ukrayna Ligi takımlarından Shaktar Donetsk ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı bildirildi. Anlaşmanın tamamlanması durumunda Arda Turan, gelecek sezon itibariyle Shaktar Donetsk'i çalıştıracak.
İspanyol basını, Turan'ın yeni adresini duyurdu. Marca'da yer alan habere göre, Arda Turan'ın gelecek sezon adresi Shakhtar Donetsk olacak. Genç çalıştırıcının, Ukrayna ekibi ile sözleşme imzalamaya hazır olduğu belirtildi.
Haberde, "Arda, Eyüpspor'daki görevi biter bitmez Simeone ve Luis Enrique yönetiminde oluşturduğu stili Doğu Avrupa'nın en büyüklerinden birine taşıyacak." ifadeleri yer aldı.
Ayrıca Arda Turan'ın hedefinin Shakhtar Donetsk'i eski günlerine taşımak olacağı aktarılırken, "Büyük meydan okumayla yüzleşmeye hazır: Ukrayna Ligi'ni üçüncü sırada tamamladıktan sonra Konferans Ligi'nde oynamaya aday olan Shakhtar Donetsk'e yeniden büyüklüğünü geri kazandırmak." denildi.
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