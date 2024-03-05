Kayseri Şeker 1. Amatör Küme'de 27 puanla 2. sırada olan ve Süper Amatör Küme'ye yükselmek için Play-Off oynama hakkı kazanan İncesu 1925 Spor, iki karşılaşmadan da yenilgi ile ayrıldı.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubu'nda normal sezonu 27 puanla kapatarak Play-Off'a kalan İncesu 1925 Spor umduğunu bulamadı. Play-Off karşılaşmalarında ilk maçında büyük mücadele örneği sergileyen İncesu 1925 Spor, rakibi E.M. Döğerspor'a 3-2 yenilerek sahadan boynu bükük ayrıldı. Play-Off ikinci maçında Güneşspor'a 3-1 mağlup olan İncesu 1925 Spor Süper Amatör Küme hayalini başka sezona bıraktı.
İncesu 1925 Spor Play-Off son haftasını BAY olarak geçirecek. - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › İncesu 1925 Spor Play-Off'ta hüsran yaşadı - Son Dakika
Kayseri U-15 Futbol Ligi'nde ilk hafta tamamlandı. Ligin ilk haftasında 4 ayrı grupta oynanan 16 karşılaşmada 65 gol atıldı. Bu sezon gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar Play-Off mücadelesi vereceği Kayseri U-15 Ligi'nde ilk hafta maçları oynandı. Haftanın en farklı skorunu rakibi Başakpınarspor'u 11-0 mağlup eden Doğa Gençlikspor elde etti. İlk hafta maçları sonunda A Grubu'nda Doğa Gençlikspor, B Grubu'nda Güneşspor, C Grubu'nda Kayseri Atletikspor ve D Grubu'nda ise Alsancakspor takımları liderlik koltuğuna oturdu. Golsüz maçın oynanmadığı U-15 Ligi'nde ikinci hafta maçları bu hafta sonu oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun 2023-2024 sezonu Yurt İçi Faaliyetleri programı kapsamında organize ettiği U18 Bölge (Erkek-Kız) Şampiyonaları Kayseri'de başladı. 19 farklı şehirde 126 takımın yer aldığı şampiyonada 1500 sporcu ter dökecek.
Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'i ziyaret etti. Ziyarette Güven, kentteki spor etkinlikleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün faaliyetleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi. Bakanlık bünyesindeki spor, gençlik ve yurt hizmetleri birimlerinin faaliyetlerini öğrencilere anlatan Güven, gençlerin talebini karşılamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, 'Karabük'teki yurtlarda 12 bin öğrenci kalıyor. Yurtta kalan gençler hayata hazırlanma sürecinde önemli deneyimler kazanıyor.' ifadesini kullandı. Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mustafa İnce de ziyarette yer aldı.
Kayseri 2. Amatör Küme B Grubu'nda oynanan maçta Sanayi Esnafspor, Alsancakspor'u 4-3 mağlup etti. Maçın gollerini Sanayi Esnafspor'dan Zişan Tayyip Sağlamer (3) ve Alsancakspor'dan Onur Dökmeci, Cafer Eroğlu ve Sezgin Lama attı.
Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, şehri geleceğe taşıyacak yeni dönemdeki vizyonunu ve yapmayı planladığı projelerini, düzenlenen program ile 7 ana başlık altında anlattı.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda A Milli Erkek Futsal Takımı, Hollanda'yı 7-3 mağlup etti. A Grubu'ndaki ilk galibiyetini elde eden takım, Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı kazandı. A Milli Kadın Futsal Takımı ise Polonya'ya 6-2 yenildi.
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