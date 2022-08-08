İncesu Yavuz Özkan Futbol Turnuvası tamamlandı

İncesu Kaymakamlığı ile İncesu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen İncesu Yavuz Özkan Futbol Turnuvası nefes kesen final müsabakası ile tamamlandı.

İncesu Stadyumu'nda düzenlenen final maçında Ekça Hamurcuspor, Yayla Marketsporu 3-1'lik skorla geçerek şampiyon oldu.

Müsabaka sonucunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İncesu Kaymakamı Aydın Göçer ve İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek tarafından verildi. - KAYSERİ