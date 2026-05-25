İnegöl Belediyesi Halk Dansları bölge finallerinde 3'te 3 yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnegöl Belediyesi Halk Dansları bölge finallerinde 3'te 3 yaptı

İnegöl Belediyesi Halk Dansları bölge finallerinde 3\'te 3 yaptı
25.05.2026 12:34  Güncelleme: 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Arası Bölge Finallerinde 3 kategoride birincilik elde ederek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Finaller 3-4 Haziran'da Manisa'da yapılacak.

İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Arası Bölge Finallerinde de farkını ortaya koydu. 40 dansçı ile 3 kategoride yarışmalara katılan İnegöl Belediyesi ekibi, 3 birincilikle adını Türkiye finallerine yazdırdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Nisan ayında düzenlenen Kulüpler Arası Halk Dansları Bursa İl Yarışması'nda adeta İnegöl rüzgarları estirip 3 birincilik ve 1 ikincilik elde eden İnegöl Belediyespor Halk Dansları Topluluğu, bölge finallerine adını yazdırmıştı. İnegöl oyunlarının kendine has ritmi, estetiği ve güçlü sahne duruşuyla her gösteride izleyenleri büyüleyen İnegöl Belediyesi ekibi, yöresel figürlerin ustalıkla sergilendiği performanslarıyla bölge finallerinde de adından söz ettirmeyi başardı.

İnegöl'ün kültürel mirasını sahneye taşıyan İnegöl Belediyesi Halk Dansları Ekibi, hedefini Türkiye finalleri olarak belirleyerek bölge finallerine 3 ayrı kategoride 40 asil ve 8 yedek dansçı ile katılım sağladı. Bolu, Kastamonu, Zonguldak ile birlikte Bursa il ve ilçelerden; Kestel, Nilüfer, Gemlik, Osmangazi ekiplerinin yer aldığı bölge finallerinde İnegöl Belediyesi Halk Dansları Ekibi katıldığı 3 kategoride de birincilik ipini göğüslemeyi başardı. Minikler Geleneksel Düzenlemesiz Dal, Gençler Geleneksel Düzenlemeli Dal ve Gençler Karma Geleneksel Düzenlemesiz Dal kategorilerinde birincilik İnegöl Belediyesi Halk Danslarının oldu.

Kültürünü sahneye taşıyan, her adımında İnegöl'ün ruhunu hissettiren İnegöl Belediyesi Halk Dansları Ekibi, elde ettiği bu başarılarla Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. Finaller 3-4 Haziran tarihinde Manisa'da gerçekleştirilecek. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Sanat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İnegöl Belediyesi Halk Dansları bölge finallerinde 3'te 3 yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağatay Ulusoy’dan veda mesajı Gerçek çok başka çıktı Çağatay Ulusoy'dan veda mesajı! Gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe ile anılıyordu Hakan Safi’den Rafael Leao iddialarına yanıt Fenerbahçe ile anılıyordu! Hakan Safi'den Rafael Leao iddialarına yanıt
Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi
Bilgi Üniversitesi’nde polis müdahalesi Gözaltılar ve yaralılar var Bilgi Üniversitesi'nde polis müdahalesi! Gözaltılar ve yaralılar var
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey

11:59
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
11:40
Öcalan’dan CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?
11:29
MHP’den dikkat çeken “mutlak butlan“ itirazı
MHP'den dikkat çeken "mutlak butlan" itirazı
10:58
CHP’de yeni dönem “Mutlak butlan“ kararı kapıya asıldı
CHP'de yeni dönem! "Mutlak butlan" kararı kapıya asıldı
10:29
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı YÖK’ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı! YÖK'ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 12:48:55. #7.13#
SON DAKİKA: İnegöl Belediyesi Halk Dansları bölge finallerinde 3'te 3 yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.