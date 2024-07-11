İnegöl Belediyesi 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesiyle Yüzme Kursları Düzenliyor - Son Dakika
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Spor

İnegöl Belediyesi 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesiyle Yüzme Kursları Düzenliyor

İnegöl Belediyesi \'Yüzme Bilmeyen Kalmasın\' Projesiyle Yüzme Kursları Düzenliyor

İnegöl Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında 2 ayrı portatif havuzda yüzme kursları düzenliyor. İlk döneme 248 sporcu katıldı.

11.07.2024 10:56  Güncelleme: 10:57
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İnegöl Belediyesi, yaz aylarında Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi çerçevesinde oluşturulan 2 ayrı portatif havuzda yüzme kursu düzenliyor. 3 dönem şeklinde yapılacak kursların ilk dönemi 248 sporcunun katılımıyla başladı.

Şehrin çocuklarını sporla buluşturmak ve sporu tabana yaymak adına çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, 1 Temmuz itibariyle yaz okulu faaliyetlerinin startını verdi. Yaz okulları çerçevesinde Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Belediye Spor Salonu, Alanyurt Yunus Emre Spor Salonu ve İnegöl Belediyesi kapalı yüzme havuzu olmak üzere 3 noktada 8 ayrı branşta eğitimler veriliyor. Aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yüzme sporunu kitlelere yaymak, spor bilinciyle büyüyen sosyal insanlar yetiştirmek ve Türk yüzmesine rekortmen sporcular kazandırmak amacıyla "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde İnegöl Belediyesi iş birliğinde şehirde kurulan 2 ayrı portatif havuzda da yüzme eğitimleri veriliyor.

Bir dönemde 248 öğrenci eğitim alıyor

Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Belediye Spor Salonu ve Alanyurt Yunus Emre Spor Kompleksi bahçesinde kurulan iki portatif havuzda 3 dönem olarak planlanan yüzme kursları başladı. İlk dönem eğitimleri 01 Temmuz itibariyle start aldı, 19 Temmuz'da sona erecek. İkinci dönem 22 Temmuz-09 Ağustos, üçüncü dönem ise 12-30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Her grupta 25 öğrenci olmak üzere 4 erkek ve 4 kız grubu oluşturuldu. Aynı zamanda "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde engelli öğrenciler için de kurs açıldı. Bu kurslarda eğitim alabilecek seviyede zihinsel ve bedensel engelli öğrencilere eğitim veriliyor. Engelli öğrencilerimiz de yine 4'er grupta 6 kişiden oluşuyor. Toplamda bir dönemde 48'i engelli çocuklar olmak üzere 248 öğrenciye eğitim verilmiş oluyor.

Tüm bu yatırımlar çocuklarımızı için

6-11 yaş aralığındaki çocuklara yönelik eğitimlerin verildiği portatif havuzlar yüzme kurslarını Belediye Başkanı Alper Taban ziyaret etti. Belediye Spor Salonu bahçesinde havuzda yapılan eğitimlere katılan Başkan Taban, çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti ve yapılan eğitimleri izledi. Burada yüzme öğrenen çocuklara yönelik konuşan Başkan Taban, "Öğretmenlerimiz burada çocuklarımıza yüzme öğretiyorlar. Evlatlarımızı da biraz izledik, gayet başarılılar. Öncelikle öğrencilerimizi kutluyorum. Buradan çıktıklarında yüzmeyi öğrenmiş olacaklar. Ben tüm öğrencilerimize kolaylıklar diliyorum hem yüzme kurslarında hem eğitim hayatlarında. Ayrıca öğrencilerimize belediyemizin etkinlik ve faaliyetlerine katılmalarını tavsiye ediyorum. Pek çok branşımız var. Bizler çocuklarımızın sporla ilgilenmesini, sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde gelişmelerini istiyoruz. Bu yatırımları onun için yapıyoruz. Havuzlar, spor salonları, farklı etkinlik ve eğitimler Tek nedeni bu. Sizlerin belli branşlarda uzmanlaşmanızı istiyoruz. Buradan da belki içinizden zamanla bu sporu yapan sporcular çıkacak, belki birileriniz bu işi meslek olarak yapacaksınız. Bugün sizlere eğitim veren öğretmenleriniz de bir zamanlar bu eğitimleri aldılar. Şimdi öğretmeniniz milli sporcu aynı zamanda. Ben sizlere başarılar ve kolaylıklar diliyorum" dedi.

Başkan Taban yüzme kursunun ardından Belediye Spor Salonunda devam eden basketbol yaz spor okulu eğitimine de katılarak çocukların antrenmanlarını izledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İnegöl Belediyesi 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesiyle Yüzme Kursları Düzenliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl Belediyesi 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesiyle Yüzme Kursları Düzenliyor - Son Dakika
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