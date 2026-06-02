İnegöl Belediyespor Midi Erkekler Voleybol Takımı Türkiye Şampiyonasında

02.06.2026 17:54  Güncelleme: 17:55
İnegöl Belediyespor midi erkek voleybol takımı, TVF tarafından Eskişehir'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası finallerinde A Grubu'nda mücadele edecek. Maçlar Voleybol TV'den canlı yayınlanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından 2-8 Haziran 2026 tarihleri arasında Eskişehir'de düzenlenecek Midi Erkekler Türkiye Şampiyonası Finalleri öncesinde kura çekimi gerçekleştirildi. Türkiye genelinden son 32 takımın mücadele edeceği dev organizasyonda gruplar netleşirken, İnegöl Belediyespor takımı A Grubu'nda yer aldı. Kura çekimi sonucunda takımımızın A Grubu'ndaki rakipleri; Çerkezköy Voleybol Akademi, Turgutlu Belediyespor ve Van Gürpınar Spor olarak belirlendi.

Tv'den canlı yayınlanacak

Eskişehir'de bir hafta boyunca sürecek şampiyonada Türkiye'nin en başarılı 32 midi erkek takımı şampiyonluk mücadelesi verecek. İnegöl Belediyespor takımı da güçlü rakiplerinin bulunduğu A Grubu'nda üst turlara yükselmek için sahaya çıkacak. Öte yandan, maçlar Voleybol TV'den canlı olarak yayınlanacak.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kulübün genç sporcularına ve teknik ekibe bu önemli organizasyonda başarılar dileyerek Eskişehir'de mücadele edecek tüm takımlara centilmence ve sakatlıksız bir turnuva temenni etti. - BURSA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
