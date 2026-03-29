STAT: İnegöl İlçe
HAKEMLER: Yasin Kalcıoğlu, Ahmet Kotan, Sadettin Ebrar Balcı,
İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ: Hüseyin Genç, Fikret Sevilgen, Hasan Bekil, Serdar Eylik, Metin Esmer, Umut Doğdu (Dk. 75 Ali Arslan) Muhammed Arif Akbaş(Dk. 38 Onur Toroman (Dk 89 Onur Akdoğan), Ömer Faruk Aydemir, Emre Kara, Tümer Oruç(Dk. 46 Kürşat Babamoğlu) Yusuf Kaplan
BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ: Yasin Davuş, Nihat Koç (Dk. 89 Muhammed Baltacı) Sezer Özmen, Arda Taşar, Utku Öztürk, Sertan Yıldız, Emre Işık, Hakan Akgül(Dk. 68 Ahmet Keleş) Durmuş Can Efe Çakmak (Dk. 77 Hacı Kosak) Emirhan Yılmaz (Dk. 77 Ali Kuçik) Onur Arı (Dk. 68 Seymen Adalı)
GOL: Dk. 78 Emre Kara (İnegöl Kafkas Spor Kulübü)
SARI KARTLAR: Metin Esmer (İnegöl Kafkas Spor Kulübü) Emirhan Yılmaz, Ahmet Keleş, Utku Öztürk(Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri)
3'üncü Lig 27'nci hafta karşılaşmasında İnegöl Kafkas Spor Kulübü, sahasında konuk ettiği Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri'ni 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Son Dakika › Spor › İnegöl Kafkas Spor Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?