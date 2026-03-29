İnegöl Kafkas Spor Liderliğini Sürdürdü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnegöl Kafkas Spor Liderliğini Sürdürdü

29.03.2026 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl Kafkas Spor, Beykoz İshaklı'yı 1-0 yenerek 3. Lig'deki liderliğini korudu.

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Yasin Kalcıoğlu, Ahmet Kotan, Sadettin Ebrar Balcı,

İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ: Hüseyin Genç, Fikret Sevilgen, Hasan Bekil, Serdar Eylik, Metin Esmer, Umut Doğdu (Dk. 75 Ali Arslan) Muhammed Arif Akbaş(Dk. 38 Onur Toroman (Dk 89 Onur Akdoğan), Ömer Faruk Aydemir, Emre Kara, Tümer Oruç(Dk. 46 Kürşat Babamoğlu) Yusuf Kaplan

BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ: Yasin Davuş, Nihat Koç (Dk. 89 Muhammed Baltacı) Sezer Özmen, Arda Taşar, Utku Öztürk, Sertan Yıldız, Emre Işık, Hakan Akgül(Dk. 68 Ahmet Keleş) Durmuş Can Efe Çakmak (Dk. 77 Hacı Kosak) Emirhan Yılmaz (Dk. 77 Ali Kuçik) Onur Arı (Dk. 68 Seymen Adalı)

GOL: Dk. 78 Emre Kara (İnegöl Kafkas Spor Kulübü)

SARI KARTLAR: Metin Esmer (İnegöl Kafkas Spor Kulübü) Emirhan Yılmaz, Ahmet Keleş, Utku Öztürk(Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri)

3'üncü Lig 27'nci hafta karşılaşmasında İnegöl Kafkas Spor Kulübü, sahasında konuk ettiği Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri'ni 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 20:00:26. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.