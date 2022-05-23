İnegöllü sporcu Milli formayla Balkan şampiyonu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İnegöllü sporcu Milli formayla Balkan şampiyonu oldu

23.05.2022 15:05
İnegöllü sporcu Milli formayla Balkan şampiyonu oldu

Türkiye Milli Takımı adına Spor Tırmanış Balkan Şampiyonasına katılan İnegöl Belediye Spor Kulübü Spor Tırmanış Sporcuları Bilal Eltutan, Sefa Yaman ve Nazlı Su Başkurt, performanslarıyla alkış topladı.

Türkiye Milli Takımı adına Spor Tırmanış Balkan Şampiyonasına katılan İnegöl Belediye Spor Kulübü Spor Tırmanış Sporcuları Bilal Eltutan, Sefa Yaman ve Nazlı Su Başkurt, performanslarıyla alkış topladı. Bilal Eltutan, ay yıldızlı formayla Balkan şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Spor Tırmanış Balkan Şampiyonası, 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde Aydın'da düzenlendi. Şampiyonada Türkiye Milli Takımını temsilen İnegöl Belediye Spor Kulübü spor tırmanış sporcuları; Sefa Yaman, Bilal Eltutan ve Nazlı Su Başkurt yarıştı.

İlk gün müsabakalarında İnegöllü sporcular ay yıldızlı formayla gösterdikleri başarıyla dikkat çekti. İlk gün sonunda Sefa Yaman 1'inci ve Bilal Eltutan 2'nci olarak finallere kaldı. Pazar günü yapılan finallerde ise İnegöl Belediye Spor Kulübü Sporcu su Bilal Eltutan küçük erkekler C kategorisinde Balkan Şampiyonu oldu. Sefa Yaman ise 4'üncü olarak büyük bir başarı ile ülkemizi temsil etti. Bilal Eltutan, Türk Milli Takımından kategorilerdeki tek erkek 1'inci olarak da kayıtlara geçti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban hem sporcuları hem de antrenörler Bülent Aktaş ile Yavuz Bayram'ı tebrik etti. Sporda alınan her derecenin, elde edilen her başarının bu alanda yapılan çalışmaların değerini bir kat daha arttırdığına dikkat çeken Başkan Taban, "Çocuklarımızın sportif faaliyetlerdeki başarıları ailelerini, bizleri ve şehrimizi gururlandırırken, zaman içerisinde gösterilen gelişim ile bugün ülkemize önemli bir gurur yaşattı. Evlatlarımız antrenörlerimizin destekleriyle milli formayı sırtlarına geçirip şampiyonlukla döndüler. Onlara ne kadar teşekkür etsek az. Bu yolda her daim yanlarında olduğumuzu belirterek başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BURSA

İnegöllü sporcu Milli formayla Balkan şampiyonu oldu
İnegöllü sporcu Milli formayla Balkan şampiyonu oldu
İnegöllü sporcu Milli formayla Balkan şampiyonu oldu
İnegöllü sporcu Milli formayla Balkan şampiyonu oldu

YORUMLAR
500
Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Ertürk, Avrupa Şampiyonası'nda alınan sonuçlardan memnun Açıklaması Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Ertürk, Avrupa Şampiyonası'nda alınan sonuçlardan memnun Açıklaması İnegöl Belediyespor oryantiringde Türkiye şampiyonu oldu İnegöl Belediyespor oryantiringde Türkiye şampiyonu oldu
Kaynak: İHA

Türkiye, İnegöl, Milli, su, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İnegöllü sporcu Milli formayla Balkan şampiyonu oldu - Son Dakika


Son Dakika
15:09 Savaş suçu davasında 21 yaşındaki Rus askere ömür boyu hapis
14:44 Arkadaşlarıyla eğlenirken genç kızı tabancayla vurup öldürdü, bahanesi "pes" dedirtti: Tabancayı kurusıkı sandım, korkutmak istedim
14:39 Süper Lig'de en çok yayın geliri elde eden takım şampiyon Trabzonspor'u sollayan Fenerbahçe oldu
14:37 Erkan Petekkaya, Cannes Film Festivali'nde telefonunu çalan hırsızı yakalayıp polise teslim etti
14:16 Fatih'te iki grup arasında silahlı kavga çıktı: 7 kişi yaralandı
14:15 Arkadaşını öldürüp gömdü, arama çalışmalarına katılıp ağladı
14:13 Ali Koç'un Beyaz TV'ye çıkması taraftarı öfkelendirdi
13:51 Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan "kararsız seçmen" uyarısı: Türkiye'nin kaderini belirleyecekler!
13:43 Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam yayında! Akça Hatun'un kendini öldürmesi bölüme damga vuruyor
13:33 Saçlarını kazıtan Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 15:15:47. #1.13#
SON DAKİKA: İnegöllü sporcu Milli formayla Balkan şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement