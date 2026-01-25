Kani Ademoğlu: "Sezon sonu bu hikayenin mutlu bir tablo ile biteceğine inanıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kani Ademoğlu: "Sezon sonu bu hikayenin mutlu bir tablo ile biteceğine inanıyoruz"

Kani Ademoğlu: "Sezon sonu bu hikayenin mutlu bir tablo ile biteceğine inanıyoruz"
25.01.2026 18:32  Güncelleme: 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegölspor, Karaman FK'yı 6-1 mağlup ettikten sonra Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, sezon sonu için umutlu mesajlar verdi ve taraftarlara destek çağrısında bulundu.

İnegölspor Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, Karaman FK maçının ardından, "Sezon sonu bu hikayenin mutlu bir tablo ile biteceğine inanıyoruz" dedi.

İnegölspor, sahasında Karaman FK'yı 6-1 mağlup etti. Maçın ardından başkan Kani Ademoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ademoğlu, alınan galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etti. Seyircisiz oynanan karşılaşmada iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirten Ademoğlu, "Rahat kazandık. İlk yarıda berabere kaldığımız bir rakipti. Futbolda rakibi ciddiye almadığınız, disiplini kaybettiğiniz anda hüsran yaşayabilirsiniz. Futbolcu kardeşlerimiz çok iyi mücadele etti. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

"Zorlu maçlar var, takımıma inanıyorum"

Önlerinde önemli karşılaşmalar olduğuna dikkat çeken Ademoğlu, teknik heyet ve futbolculara güvendiğini vurgulayarak, "Önümüzde zorlu maçlar var ama ben teknik ekibimize ve futbolcu kardeşlerimize inanıyorum. Bu yükün altından kalkacağız. Önce Şanlıurfaspor, ardından Kastamonuspor maçlarını inşallah kazanacağız" ifadelerini kullandı.

"Maçlar taraftarsız olmuyor"

Taraftarlara da çağrıda bulunan başkan Ademoğlu, sezon sonuna kadar ceza alınmaması gerektiğinin altını çizerek, "Maçlar taraftarsız olmuyor. Sezon sonuna kadar asla ceza yemeyelim. Takımımızı motive etmemiz lazım çünkü her puan bizim için çok değerli. Önümüzdeki maçlar bu maç kadar kolay olmayacak. Taraftarımıza çok ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Destek veren herkese teşekkür ediyoruz"

Gelen bir soru üzerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e de teşekkür eden Ademoğlu, "Sayın Mustafa Bozbey'i ziyaret ettikten sonra Batman maçında bizimleydi. Geçtiğimiz hafta da takımımıza maddi anlamda destek oldu, önümüzdeki haftalarda da desteklerin süreceğini söyledi. Kendisine teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"İnegölspor büyük bir ailedir"

Kulübün zorlu bir süreçten geçtiğini vurgulayan Ademoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"İnegölspor Bursa'nın takımıdır. Futbolda maddiyat her geçen gün zorlaşıyor. Bu süreçte yanımızda olan tüm büyüklerimize ve sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz sezon sonunda bu hikayenin mutlu bir tabloyla biteceğine inanıyoruz." - BURSA

Kaynak: İHA

İnegölspor, Karaman, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kani Ademoğlu: 'Sezon sonu bu hikayenin mutlu bir tablo ile biteceğine inanıyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu
İBB’ye bağlı kreşte yaşananlara ilişkin ifade veren mağdur çocuk: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip kameraya çekti İBB'ye bağlı kreşte yaşananlara ilişkin ifade veren mağdur çocuk: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip kameraya çekti
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Kerem Demirbay’a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu Kerem Demirbay'a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu

19:04
Fenerbahçe’den sürprizlerle dolu 11
Fenerbahçe'den sürprizlerle dolu 11
18:59
“Proje okullarında mülakat“ iddiasına yanıt
"Proje okullarında mülakat" iddiasına yanıt
18:54
Fenerbahçe’den Milan Skriniar kararı
Fenerbahçe'den Milan Skriniar kararı
17:46
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
17:40
Korkunç görüntüler Dumanlar gökyüzünü kapladı
Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı
15:24
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 19:10:47. #7.11#
SON DAKİKA: Kani Ademoğlu: "Sezon sonu bu hikayenin mutlu bir tablo ile biteceğine inanıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.