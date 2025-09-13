İnegölspor, Şanlıurfaspor\'a Yenildi

TFF 2. Lig Beyaz Grup 4. hafta maçında İnegölspor, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'a 2-1 mağlup oldu.
Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Hakan Tunç, Mert Altan Çakır
İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya (Taha Cebeci dk. 86) Taner Gümüş, Kerem Dönertaş, Mete Sevinç, Hüseyin Afkan, Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Yusuf Tursun (Yasin Ozan dk. 81) Enes Yılmaz, Hasan Alp Altınoluk (İbrahim Sürgülü dk. 72)
Şanlıurfaspor: Burak Öğür, Levent Gülen, Berk Yıldız, Berk İsmail Ünsal (Mazlum Demir dk. 84) Yılmaz Ceylan (Safa Kınalı dk. 46) Çınar Tarhan (Güney Tutcuoğlu dk. 46) Orhan Nahırcı (Sinan Kurumuş dk. 67) Recep Yemişçi, Onur Karakabak, Vedat Bora (Mert Çölgeçen dk. 46) Sadık Arda Yılmaztürk
Goller: Hasan Alp Altınoluk (dk. 21) (İnegölspor), Berk İsmail Ünsal (dk. 78 ve 81) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Kerem Dönertaş, Yusuf Tursun, Taha Cebeci (İnegölspor) - BURSA
