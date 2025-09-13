İnegölspor, Şanlıurfaspor'a Yenildi - Son Dakika
Spor

İnegölspor, Şanlıurfaspor'a Yenildi

İnegölspor, Şanlıurfaspor\'a Yenildi
13.09.2025 22:33
İnegölspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor'a 2-1 mağlup oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 4. hafta maçında İnegölspor, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Hakan Tunç, Mert Altan Çakır

İnegölspor: Bekir Sevgi, Ahmet Özkaya (Taha Cebeci dk. 86) Taner Gümüş, Kerem Dönertaş, Mete Sevinç, Hüseyin Afkan, Orhan Aktaş, Emre Keleşoğlu, Yusuf Tursun (Yasin Ozan dk. 81) Enes Yılmaz, Hasan Alp Altınoluk (İbrahim Sürgülü dk. 72)

Şanlıurfaspor: Burak Öğür, Levent Gülen, Berk Yıldız, Berk İsmail Ünsal (Mazlum Demir dk. 84) Yılmaz Ceylan (Safa Kınalı dk. 46) Çınar Tarhan (Güney Tutcuoğlu dk. 46) Orhan Nahırcı (Sinan Kurumuş dk. 67) Recep Yemişçi, Onur Karakabak, Vedat Bora (Mert Çölgeçen dk. 46) Sadık Arda Yılmaztürk

Goller: Hasan Alp Altınoluk (dk. 21) (İnegölspor), Berk İsmail Ünsal (dk. 78 ve 81) (Şanlıurfaspor)

Sarı kartlar: Kerem Dönertaş, Yusuf Tursun, Taha Cebeci (İnegölspor) - BURSA

Kaynak: İHA

Berk İsmail Ünsal, Yerel Haberler, Şanlıurfaspor, İnegölspor, Hasan Alp, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İnegölspor, Şanlıurfaspor'a Yenildi - Son Dakika

21:56
SON DAKİKA: İnegölspor, Şanlıurfaspor'a Yenildi - Son Dakika
