Bu başarı inanmış bir oyuncu grubunun eseri

Sultan Su İnegölspor Teknik Direktörü İsmail Güldüren, deplasmanda Karacabey Belediyespor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından büyük bir mücadele ortaya koyan oyuncularını tebrik etti.

Takım içindeki oyuncu sayısının cezalılar nedeniyle 13'e düştüğünü hatırlatan Güldüren, buna rağmen prensiplerinden vazgeçmediklerini vurguladı. Tecrübeli teknik adam, "Bizim düşüncemiz hep aynı; bütün oyuncularımızı hazır tutmak. Hamle şansımız azaldı ama sezon başından bu yana ilk 11'de oynayan oyuncu hangi antrenmanı yapıyorsa, dışarıdaki oyuncularımız da aynı antrenmanı yaptı. Oynama önceliği olan oyuncularımız kendilerini hep hazır tutmayı başardı" dedi.

Zaman zaman eksiklerin yaşanmasının doğal olduğunu belirten Güldüren, oyuncu grubunun karakterine dikkat çekti. Güldüren, "Tabii ki böyle maçlarda bazı eksiklikler olacaktır ama öyle yürekli bir oyuncu grubumuz var ki herkes bir şekilde katkı vermeye çalışıyor. Burada ciddi bir inanmışlık ve takım ruhu var" ifadelerini kullandı.

Karacabey deplasmanındaki ağır hava şartlarına da değinen Güldüren, oyuncularının fedakarlığını şu sözlerle anlattı;

"Çok soğuk bir hava vardı; rüzgar, kar, tipi Buna rağmen sahadaki çocuklar terinin son damlasına kadar mücadele etti. Tüm oyuncu grubumuzun emeğine teşekkür ediyoruz."

İnegölspor'un mevcut şartlarının bilincinde olduklarını vurgulayan Güldüren, camiaya da mesaj verdi. "Bizim şartlarımızı biz biliyoruz. O yüzden her hafta söylüyorum; bu oyuncu grubuna sahip çıkmalıyız. İnegölspor'un bu başarısını sahadaki beyaz formalı oyuncularımız sağlıyor" dedi.

Önümüzdeki haftalara dair umutlu konuşan Güldüren, eksiklerin giderilmesiyle birlikte daha güçlü bir takım olacaklarını belirterek, "Önümüzdeki haftalarda eksiklerimizi tamamlayıp tam kadro olursak işimiz daha da yolunda gidecektir. İnanmış bir oyuncu grubuna sahibiz. İnegölspor'un bir hedefi var ve biz bu hedef doğrultusunda maçlarımıza hazırlanmak zorundayız" ifadelerini kullandı. - BURSA