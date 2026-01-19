Bu başarı inanmış bir oyuncu grubunun eseri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Bu başarı inanmış bir oyuncu grubunun eseri

Bu başarı inanmış bir oyuncu grubunun eseri
19.01.2026 14:43  Güncelleme: 14:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultan Su İnegölspor’un teknik direktörü İsmail Güldüren, Karacabey Belediyespor karşısında elde edilen 1-0'lık galibiyetin ardından oyuncularının gösterdiği mücadeleyi övdü. Cezalı oyuncular nedeniyle kadronun 13'e düştüğünü belirten Güldüren, oyuncuların fedakarlık gösterdiğini ve takım ruhunun önemine vurgu yaptı.

Sultan Su İnegölspor Teknik Direktörü İsmail Güldüren, deplasmanda Karacabey Belediyespor karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından büyük bir mücadele ortaya koyan oyuncularını tebrik etti.

Takım içindeki oyuncu sayısının cezalılar nedeniyle 13'e düştüğünü hatırlatan Güldüren, buna rağmen prensiplerinden vazgeçmediklerini vurguladı. Tecrübeli teknik adam, "Bizim düşüncemiz hep aynı; bütün oyuncularımızı hazır tutmak. Hamle şansımız azaldı ama sezon başından bu yana ilk 11'de oynayan oyuncu hangi antrenmanı yapıyorsa, dışarıdaki oyuncularımız da aynı antrenmanı yaptı. Oynama önceliği olan oyuncularımız kendilerini hep hazır tutmayı başardı" dedi.

Zaman zaman eksiklerin yaşanmasının doğal olduğunu belirten Güldüren, oyuncu grubunun karakterine dikkat çekti. Güldüren, "Tabii ki böyle maçlarda bazı eksiklikler olacaktır ama öyle yürekli bir oyuncu grubumuz var ki herkes bir şekilde katkı vermeye çalışıyor. Burada ciddi bir inanmışlık ve takım ruhu var" ifadelerini kullandı.

Karacabey deplasmanındaki ağır hava şartlarına da değinen Güldüren, oyuncularının fedakarlığını şu sözlerle anlattı;

"Çok soğuk bir hava vardı; rüzgar, kar, tipi Buna rağmen sahadaki çocuklar terinin son damlasına kadar mücadele etti. Tüm oyuncu grubumuzun emeğine teşekkür ediyoruz."

İnegölspor'un mevcut şartlarının bilincinde olduklarını vurgulayan Güldüren, camiaya da mesaj verdi. "Bizim şartlarımızı biz biliyoruz. O yüzden her hafta söylüyorum; bu oyuncu grubuna sahip çıkmalıyız. İnegölspor'un bu başarısını sahadaki beyaz formalı oyuncularımız sağlıyor" dedi.

Önümüzdeki haftalara dair umutlu konuşan Güldüren, eksiklerin giderilmesiyle birlikte daha güçlü bir takım olacaklarını belirterek, "Önümüzdeki haftalarda eksiklerimizi tamamlayıp tam kadro olursak işimiz daha da yolunda gidecektir. İnanmış bir oyuncu grubuna sahibiz. İnegölspor'un bir hedefi var ve biz bu hedef doğrultusunda maçlarımıza hazırlanmak zorundayız" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

İsmail Güldüren, Teknik Direktör, Yerel Haberler, İnegölspor, Karacabey, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bu başarı inanmış bir oyuncu grubunun eseri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Fiyatı duyan akın etti Dondurucu soğukta izdiham Fiyatı duyan akın etti! Dondurucu soğukta izdiham
ABD’nin gümrük vergisi kararına Avrupa’dan ortak tepki ABD'nin gümrük vergisi kararına Avrupa'dan ortak tepki
Fenerbahçe’den Kante için yeni hamle Fenerbahçe'den Kante için yeni hamle
Almanya’dan geri adım: Trump’ın yüzde 10’luk vergisinden sonra Grönland’daki askerler geri çekildi Almanya'dan geri adım: Trump'ın yüzde 10'luk vergisinden sonra Grönland'daki askerler geri çekildi
Suriye ordusu kontrolü sağladı Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı Suriye ordusu kontrolü sağladı! Halk, terör örgütü bayraklarını parçaladı

15:57
3 futbolcuda tuhaf belirtiler Dev finalde apar topar hastaneye kaldırıldılar
3 futbolcuda tuhaf belirtiler! Dev finalde apar topar hastaneye kaldırıldılar
15:39
Sinan Engin Fenerbahçe’nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk’un koltuğu sallanır
Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
14:06
Dünya onları konuşuyor “Kertenkele Ailesi“ kısa sürede fenomen oldu
Dünya onları konuşuyor! "Kertenkele Ailesi" kısa sürede fenomen oldu
13:49
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 16:00:14. #7.11#
SON DAKİKA: Bu başarı inanmış bir oyuncu grubunun eseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.