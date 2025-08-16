Infantino'dan Irkçılığa Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Infantino'dan Irkçılığa Sert Tepki

16.08.2025 23:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA Başkanı Infantino, Antoine Semenyo'ya yönelik ırkçı saldırıyı kınadı ve ayrımcılığa karşı durdu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile Bournemouth arasında dün oynanan sezonun açılış maçında Ganalı futbolcu Antoine Semenyo'ya yönelik ırkçı saldırıya tepki gösterdi.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Infantino, "Premier Lig maçının durdurulmasına yol açan Bournemouth futbolcusu Antoine Semenyo'ya yönelik ırkçı saldırı kesinlikle kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Infantino, "Futbolda ırkçılığa veya herhangi bir ayrımcılığa yer yoktur. Antoine'ın sahadaki cesareti ve performansı, tüm dünyadaki oyuncular için güçlü bir metanet ve onur örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Premier Lig'de son şampiyon Liverpool'un dün konuk ettiği Bournemouth'u 4-2 mağlup ettiği maçta Semenyo'nun bir taraftarın ırkçı hakaretine uğradığının bildirilmesinin ardından hakem Anthony Taylor, 29. dakikada Liverpool'un kullandığı korner atışında oyunu durdurdu ve ardından saha kenarında iki teknik direktörle görüştü. Maç, 4 dakika sonra kaldığı yerden devam etti.

Liverpool'a karşı Bournemouth'un gollerini ırkçı saldırıya uğrayan Semenyo, 64 ve 76. dakikalarda attı.

Kaynak: AA

Bournemouth, Liverpool, Politika, Olaylar, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Infantino'dan Irkçılığa Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı
İspanya ve Portekiz’de yangın kabusu Ciddi boyutlara ulaştı İspanya ve Portekiz'de yangın kabusu! Ciddi boyutlara ulaştı
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Resmen Putin’e gözdağı Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti Resmen Putin'e gözdağı! Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti
Bakan Yumaklı açıkladı İşte orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı açıkladı! İşte orman yangınlarında son durum
Üç bakanlığa yeni atamalar Üç bakanlığa yeni atamalar
Okan Buruk’tan Karagümrük Maçı Sonrası Açıklamalar: ’Bu Oyunun Üzerine Çıkmamız Gerekiyor’ Okan Buruk'tan Karagümrük Maçı Sonrası Açıklamalar: 'Bu Oyunun Üzerine Çıkmamız Gerekiyor'
Trump-Putin zirvesi sona erdi Görüşme 3 saat sürdü Trump-Putin zirvesi sona erdi! Görüşme 3 saat sürdü
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump, Zelenski’den “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını“ istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 23:15:09. #7.13#
SON DAKİKA: Infantino'dan Irkçılığa Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.