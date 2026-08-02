Infantino\'nun FIFA\'daki Geleceği Tehdit Altında

Siyasette bir hafta uzun bir zamandır.Futbol siyasetinde de.28 Temmuz sabahı Gianni Infantino, futbolun en güçlü görevi olan FIFA başkanlığında sarsılmaz bir konumdaydı.Şimdi ise, görünüşe göre başka kimsenin bilgisi olmadan FIFA turnuvalarındaki hisseleri özel yatırım şirketlerine satmaya çalışmasının ardından, konumu tehdit altında görünüyor.Infantino'nun en sert eleştirmeni olan UEFA, perşembe günü Dünya Kupası da dahil olmak üzere tüm FIFA turnuvalarını boykot etmekle tehdit ederek en güçlü kozunu oynadı.Şimdi Avrupa futbolunun yönetim organı, Infantino'yu görevden alma fırsatını gördüğüne inanıyor ve bunun muhtemelen elde edeceği en iyi şans olacağı düşünülüyor.Ancak hoşnutsuz olan tek federasyon onlar değil.Infantino'nun 2026 Dünya Kupası'nı organize etmek için çok yakın çalıştığı Kuzey ve Orta Amerika konfederasyonu CONCACAF, Infantino'nun planı ışığında FIFA liderliğinin "tam bir incelemeye" tabi tutulması çağrısında bulundu.Daha da zarar verici olan, Asya Futbol Konfederasyonu'ndaki (AFC) kendisine sadık ülkelerin de ondan uzak durması oldu.Ardından en yakın müttefiklerinden ikisi tarafından terk edildi; önce kıdemli danışman Carlos Cordeiro, ardından operasyonlardan sorumlu üst düzey yönetici Kevin Lamour.Infantino 1 Ağustos sabahının erken saatlerinde geri adım attıktan sonra UEFA, kendisine duyduğu güveni kaybettiğini belirten güçlü bir açıklama yayımlayarak bir darbe daha indirdi.Artık cepheler belirlenmiş durumda. Peki bundan sonra neler olabilir?Infantino görevden nasıl uzaklaştırılabilir?Infantino'nun görevden ayrılması için en hızlı yol, selefi Sepp Blatter'ın 2015'te yaptığı gibi istifa etmesi olurdu.Ancak Infantino hala destek görüyor ve mart ayında yapılacak, başkan olarak dördüncü ve son dönem için yeniden seçime gireceği tarihe kadar direnmeye çalışabilir.Peki başka hangi yollar açık?FIFA Konseyi olağanüstü bir toplantı yoluyla Infantino üzerinde baskı kurmaya çalışabilir.Böyle bir toplantı, FIFA Konseyi'nin 37 üyesinden 19'unun talepte bulunması halinde düzenlenir.UEFA'nın dokuz, AFC'nin yedi, CONCACAF'ın beş, Afrika'nın altı, CONMEBOL'ün beş ve Okyanusya'nın üç üyesi bulunuyor.Konsey ayrıca Infantino ve genel sekreter Mattias Grafstrom'dan oluşuyor.BBC Spor'un edindiği bilgiye göre 19 oyun sağlanabileceği konusunda bazı şüpheler var.Eğer 19 sayısına ulaşılırsa, toplantının iki hafta içinde yapılması gerekir ve FIFA Konseyi Infantino'dan istifasını sunmasını isteyebilir.Ancak Infantino bunu yapmayı basitçe reddedebilir.Yine de bu durum üzerindeki baskıyı artıracaktır.Bir sonraki adım, FIFA'nın 211 üye federasyonundan oluşan olağanüstü bir kongre olur.Bu kongre, üye federasyonların beşte biri ya da 43'ünün "böyle bir talebi yazılı olarak iletmesi" halinde toplanır.Dolayısıyla UEFA, bünyesinde bulunan 55 ülke sayesinde istediği zaman olağanüstü kongreyi tetikleyebilir.Bunun düzenlenmesi, talebin yapılmasından itibaren en az iki ay, büyük olasılıkla ise üç ay sürer ve başarılı olacağının garantisi yoktur.Fiilen bu durum, başka bir aday bulunmasa bile bir tür seçim anlamına gelir; çünkü güvensizlik oylamasının kabul edilmesi için 106 oy gerekir.UEFA'nın 55, Afrika'nın 54, Asya'nın 46, Concacaf'ın 35, Okyanusya'nın 11 ve CONMEBOL'ün 10 oyu bulunuyor.Afrika, CONMEBOL ve Okyanusya, Infantino'nun planını eleştirmedi.Peki Infantino'ya karşı çıkanlar 106 oya ulaşabilir mi?Toplamda 136 ülke yatırım planını resmen reddetti ancak bir fikri reddetmek için oy vermekle Infantino'yu görevden almak için oy vermek aynı şey değil.Bu 136 ülkenin arasında Katar kendisine desteğini kamuoyu önünde açıkladı ve Meksika da CONCACAF'ın ortak açıklamasından uzaklaştı.Geriye Mart 2027'deki seçimde yarışabilecek uygun bir aday bulmak kalıyor.Infantino 2019 ve 2023'te rakipsiz şekilde yeniden seçildi. Eğer biri onunla başkanlık için yarışmak istiyorsa adaylığını açıklamak için son tarih 18 Kasım.Infantino'nun yerine kim geçebilir?Eğer UEFA ve Infantino'nun en büyük eleştirmenleri seçim yoluna gitmek zorunda kalırsa, birleştirici bir lider bulmaları gerekecek.UEFA, Infantino'ya karşı muhalefetinde bu kadar güçlü olduğu için Avrupa'dan bir adayın küresel destek bulması zor olabilir.Sonuçta bu, FIFA'nın kontrolünü ele geçirmeye çalışmaları gibi görünebilir.Bu nedenle CONCACAF, Afrika ve Asya'da Infantino'ya sadık olmuş ancak oylarını değiştirmeye ikna edilebilecek ülkelerin desteğini çekebilecek bir aday gerekli.En olası aday CONCACAF Başkanı Victor Montagliani gibi görünüyor.Infantino gibi o da 2016'da yönetim reformu vaadiyle seçildi.Kanada Futbol Federasyonu'nun eski başkanı olan Montagliani, 2026 Dünya Kupası'nın hazırlık ve uygulanma sürecinde yoğun biçimde yer aldı.İngilizcenin yanı sıra Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca konuşabiliyor.Bir diğer seçenek AFC Başkanı Şeyh Selman bin İbrahim El Halife olabilir.İlk olarak 2013'te seçilen Şeyh Selman, 2027'ye kadar görev yapmak üzere dördüncü dönemi için rakipsiz şekilde yeniden seçildi.Şeyh Selman, FIFA'nın Infantino tarafından yönetilme biçimine yönelik konfederasyonun sert eleştirisini onayladı ve 46 üyeli konfederasyonu arkasında topladı.Bu üyelerin çoğu, Infantino'nun planında teklif edilen rakamların kendi futbol harcamaları açısından son derece büyük olduğunun farkında.Daha düşük ihtimal olarak görünen isim ise aynı zamanda Avrupa Kulüpler Birliği'nin başkanı olan Paris St-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi.Katarlı Al-Khelaifi, oyunu parçalama tehdidi yaratan bir başka büyük kriz olan başarısız Avrupa Süper Ligi girişiminin ardından Avrupa futbolunun yeniden birleşmesine yardımcı olmuştu.Teorik olarak Katarlı yönetici, Infantino'ya karşı ciddi bir rakip olurdu.Ancak bu görevi istemediği anlaşılıyor.Ayrıca Katar'ın Infantino'ya verdiği destek de bir sorun olabilir.Infantino'nun görevden uzaklaştırılması ne kadar olası?Başka herhangi bir iş kolunda olsaydı, Infantino'nun görevine devam etmesi muhtemelen mümkün olmazdı.Ancak futbol elbette normal bir iş kolu değil.Unutmayın, Blatter 2015'te yolsuzluk skandalı ortasında başka seçeneği kalmayınca istifa etmeden yalnızca bir hafta önce yeniden seçilmişti.Peki Infantino mücadele etmeyi sürdürecek mi?Cumartesi günkü açıklamasında niyetinin "önümüzdeki günler ve haftalarda ilgili tüm tarafları yeniden bir araya getirmek" olduğunu söyledi.Infantino açısından bakıldığında, pişmanlık göstermek bütün bu tartışmanın dağılmasını sağlayabilir.Belki de işe yarar.Katar'ın ardından 2030 Dünya Kupası'nın ortak ev sahiplerinden Fas da cumartesi akşamı ona destek verdi.Daha sonra Mısır, Infantino'yu ana planını iptal ettiği için övdü.Infantino, gün be gün daha fazla üye federasyonu yanına çekebilirse, bir güvensizlik oylamasının başarılı olma ihtimalinin azalacağını düşünüyor olabilir.Sonuçta destek tabanı uzun süredir çok güçlü olduğu için böyle bir güven duyması anlaşılabilir.Herhangi bir güvensizlik oylaması üç ay uzakta olduğundan, oluşan zararın en azından bir kısmını onarma şansına sahip.Bu, 106 oya ulaşma yarışı ve zaman geçtikçe Infantino'nun eski müttefiklerini bunun sadece bir sapma olduğuna ikna etme şansı artıyor.UEFA açısından soru şu: Infantino'nun istifa etmekten başka seçeneği kalmayacak bir durum yaratılabilir mi?Bunun gerçekleşebilmesi için dünya genelindeki federasyonlardan gelen eleştirilerin sürmesi gerekiyor.Ancak Infantino'ya daha fazla zarar verebilecek tek şey varsa, o da büyük sponsorların organizasyondan uzaklaşması olur.2015 FIFA skandalı sırasında Sony, Emirates, Castrol, Continental Tyres ve Johnson & Johnson büyük sponsorluk anlaşmalarını sona erdiren şirketler arasındaydı.Bunun henüz bir işareti yok ancak bu, uzun süre devam etme potansiyeli taşıyan bir hikaye.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .