Infantino\'nun maaşı olay oldu

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun göreve başladığı dönemde aldığı ücret ile bugün ulaştığı maaş yeniden tartışma konusu oldu. Yabancı basında yer alan haberde, Infantino'nun yıllar içindeki kazancındaki artış kalem kalem aktarıldı.

LE MONDE MAAŞI MERCEK ALTINA ALDI

Fransa'dan Le Monde gazetesi, Infantino'nun maaşını yakın takibe aldı. Haberde, 2016'da göreve geldiği dönemdeki yıllık ücret ile bugün aldığı toplam gelirin karşılaştırıldığı belirtildi.

2016'DA 1.28 MİLYON EURO

Habere göre Gianni Infantino'nun 2016 yılında FIFA Başkanlığı görevine başladığı dönemde yıllık maaşı 1.28 milyon euro seviyesindeydi.

2023'TE 2.7 MİLYON EURO'LUK ARTIŞ

Infantino'nun 2023 yılında ikinci kez FIFA Başkanı seçilmesinin ardından maaşında 2.7 milyon euro artış yaşandığı ifade edildi. Bu artışla birlikte toplam kazancın belirgin şekilde yükseldiği vurgulandı.

GÜNCEL RAKAM: 5.27 MİLYON EURO

Le Monde'un aktardığı bilgilere göre FIFA'nın 12 Kasım 2025'te ABD'li yetkililere sunduğu vergi beyannamelerinde, Infantino'nun ikramiye ve beyan edilmesi gereken diğer kalemlerle birlikte güncel gelirinin 5.27 milyon euroya çıktığı kaydedildi.

DÜNYA KUPASI ETKİSİ VE İKRAMİYE DETAYI

Haberde, maaştaki yükselişte 2022 Katar Dünya Kupası'nın da etkili olduğu belirtildi. Infantino'nun bu turnuva sayesinde 1.77 milyon euro tutarında önemli bir ikramiye kazandığı bilgisi paylaşıldı.

2027 İÇİN "ADAYLIK" İDDİASI

Aynı haberde, 2026 Dünya Kupası'yla birlikte bu dönemin de "kazançlı" bir süreç olabileceği, Infantino'nun 2027 yılında üçüncü ve son dönem için aday olabileceği öne sürüldü.