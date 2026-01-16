Infantino\'nun maaşı olay oldu

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun göreve başladığı dönemde aldığı ücret ile bugün ulaştığı maaş yeniden tartışma konusu oldu. Yabancı basında yer alan haberde, Infantino'nun yıllar içindeki kazancındaki artış kalem kalem aktarıldı.
Fransa'dan Le Monde gazetesi, Infantino'nun maaşını yakın takibe aldı. Haberde, 2016'da göreve geldiği dönemdeki yıllık ücret ile bugün aldığı toplam gelirin karşılaştırıldığı belirtildi.
Habere göre Gianni Infantino'nun 2016 yılında FIFA Başkanlığı görevine başladığı dönemde yıllık maaşı 1.28 milyon euro seviyesindeydi.
Infantino'nun 2023 yılında ikinci kez FIFA Başkanı seçilmesinin ardından maaşında 2.7 milyon euro artış yaşandığı ifade edildi. Bu artışla birlikte toplam kazancın belirgin şekilde yükseldiği vurgulandı.
Le Monde'un aktardığı bilgilere göre FIFA'nın 12 Kasım 2025'te ABD'li yetkililere sunduğu vergi beyannamelerinde, Infantino'nun ikramiye ve beyan edilmesi gereken diğer kalemlerle birlikte güncel gelirinin 5.27 milyon euroya çıktığı kaydedildi.
Haberde, maaştaki yükselişte 2022 Katar Dünya Kupası'nın da etkili olduğu belirtildi. Infantino'nun bu turnuva sayesinde 1.77 milyon euro tutarında önemli bir ikramiye kazandığı bilgisi paylaşıldı.
Aynı haberde, 2026 Dünya Kupası'yla birlikte bu dönemin de "kazançlı" bir süreç olabileceği, Infantino'nun 2027 yılında üçüncü ve son dönem için aday olabileceği öne sürüldü.
