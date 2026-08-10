Infantino'ya Ortak Tepki

UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği), AFC (Asya Futbol Konfederasyonu) ve CONCACAF (Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu) ortak bir açıklamayla FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya tepki gösterdi.

UEFA Başkanı Aleksander ???????Ceferin, AFC Başkanı Salman Bin İbrahim Al Khalifa ve CONCACAF Başkanı Victor Montagliani'nin ortak imzalı açıklamasında, futbolun hiçbir şahsa veya kuruma ait olmadığı belirtilerek "Futbol, oyunculara, taraftarlara, kulüplere, üye federasyonlara ve geleceğini korumakla görevlendirilen tüm kurumlara aittir" denildi.

Futbolun son 10 yıldaki büyümesine atıf yapılan açıklamada, bu ilerlemenin sebebinin "Hayatlarını bu oyuna adayan binlerce insanın ortak çalışmasının ürünü" olduğu vurgulanarak "bu mesele para meselesi değildir" ifadeleri kullanıldı.

FIFA Başkanı Infantino'nun yönetim şekli eleştirilerek "Futbolda liderlik bir mülk değildir. Gücü elde tutmak veya gücün elde tutulmasını talep etmekle ilgili değildir. Liderlik, kendisine güvenen futbol ailesine karşı üstlenilen bir hizmet görevidir." görüşlerine yer verildi.

Infantino'ya karşı güven zedelenmesi yaşandığı belirtilerek "Aldatma yoluyla güven kırıldığında ve bir kişi kendisine yetki veren kolektif yapının üzerine çıktığında, bu görev terk edilmiş olur." denildi.

FIFA'nın üye federasyonlara gönderdiği mektup

Açıklamada, FIFA Başkanı Gianni Infantino imzasıyla FIFA'ya bağlı 211 üye futbol federasyonuna resmi bir özür mektubu gönderildiği mektuba da değinildi.

Özür mektubunda FIFA'nın kendi yaptığı hataları "iletişim başarısızlığı" olarak değerlendirmesinin yanlış olduğu belirtilerek "futbolun tanık olduğu şey bir muhakeme ve sağduyu başarısızlığıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Üye federasyonlarla yeterli istişare yapılmadan hazırlanan mektubun kısa bir zaman diliminde hayata geçirilmesinin "basit bir ihmalin sonucu değil, incelemeyi ve denetimi sınırlamak amacıyla tasarlanmış bir sürecin ürünü" olduğu kaydedildi.

FIFA'nın yaptığı teklifin hala temelden yanlış olduğunu kabul etmemesi de eleştirilerek şu ifadeler kullanıldı:

"FIFA Dünya Kupası'ndaki bir payı satmaya yönelik girişimin, yalnızca usule ilişkin bir hata değil, FIFA'nın hizmet etmek için var olduğu kurumlarla arasında temel bir güven ihlali ve son derece ciddi bir muhakeme hatası olduğu hala kabul edilmemektedir. FIFA ayrıca bu olaylarla ilgili kapsamlı bir raporu FIFA Konseyine sunmayı taahhüt etmiştir. Ancak bu yaklaşım da böylesine ciddi bir muhakeme eksikliği karşısında, doğru yönetimin böyle bir incelemenin FIFA'nın kendisi, çalışanları veya futbol içerisindeki herhangi bir paydaş tarafından değil, tamamen bağımsız bir üçüncü tarafça yürütülmesini gerektirdiğini kabul etmemektedir. FIFA yönetimi bu incelemenin yürütülmesinde hiçbir rol oynamamalıdır. Daha önceki yazışmalarda belirtildiği üzere, ilgili tüm belgeler ve kayıtlar, UEFA'nın belgelerin korunmasına ilişkin iletişimine uygun şekilde muhafaza edilmelidir."

Açıklamada, Infantino'nun Fas'ın başkenti Rabat'ta FIFA'nın üst düzey yöneticileri ile yaptığı toplantıya sadece "belli seçilmiş yetkililerin" davet edildiği vurgulanarak "Bu son toplantı, endişelerimizi daha da güçlendirmekte ve bizi bu noktaya getiren aynı davranış biçiminin devam ettiğini göstermektedir." denildi.

Infantino'nun burada emanetçi gibi değil de tek adam zihniyetiyle hareket ettiği dikkat çekilen açıklamada, "Bu, oyunun emanetçisi olan bir yöneticinin davranışı değil; oyunun kendisine hesap vermesi gerektiğine inanan bir kişinin davranışıdır." ifadeleri kullanıldı.

"Futbola hizmet etme" anlayışıyla futbolun yönetilmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklama şöyle tamamlandı:

"Bunlar futbolun liderliğinde görmek istediği özellikler değildir. İşte bu nedenle bu tavrı aldık: Bunu ne kolayca ne de yalnız başımıza yaptık. Birlikte ve hizmet ettiğimiz oyuna karşı sorumluluğumuz gereği hareket ettik. Futbolun gücü her zaman birlikteliğinden gelmiştir. Şimdi bu birliğe sahip çıkılması ve futbola hizmet eden, onu yönetmeye ve hükmetmeye çalışmayan bir liderlik anlayışının benimsenmesi çağrısında bulunuyoruz."