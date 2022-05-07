ING Basketbol Süper Lig'de normal sezon tamamlandı - Son Dakika
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ING Basketbol Süper Lig'de normal sezon tamamlandı

07.05.2022 21:50
ING Basketbol Süper Lig'de normal sezon tamamlandı

ING Basketbol Süper Lig'de normal sezonun 30. ve son hafta maçları oynandı.

ING Basketbol Süper Lig'de normal sezonun 30. ve son hafta maçları oynandı.

Normal sezonu son iki sırada tamamlayan HDI Sigorta Afyon Belediyesi ile Semt77 Yalovaspor'un küme düştüğü ligde, bugün oynanan maçların ardından play-off eşleşmeleri de belli oldu.

Fenerbahçe Beko'nun normal sezonu lider bitirdiği ligde ikinci Anadolu Efes, üçüncü Galatasaray Nef, dördüncü Gaziantep Basketbol, beşinci Daraşşüfaka, altıncı Bahçeşehir Koleji, yedinci Pınar Karşıyaka ile sekizinci Frutti Extra Bursaspor play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin play-off çeyrek finalinde Fenerbahçe Beko-Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka, Galatasaray Nef-Bahçeşehir Koleji, Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka eşleşmeleri oluştu.

Play-off çeyrek final eşleşmelerinde iki galibiyet alan takımlar yarı finale yükselecek.

Ligde normal sezonun ardından oluşan puan durumu şöyle:

SıraTakımMaçGMAYP
1.FENERBAHÇE BEKO302462527220954
2.ANADOLU EFES302372699240553
3.GALATASARAY NEF3020102608238750
4.GAZİANTEP BASKETBOL3019112414227649
5.DARÜŞŞAFAKA3019112372221849
6.BAHÇEŞEHİR KOLEJİ3018122592245948
7.PINAR KARŞIYAKA3018122403230048
8.FRUTTİ EXTRA BURSASPOR3018122519233248
9.TOFAŞ3016142592245046
10.BEŞİKTAŞ ICRYPEX3015152306228345
11.TÜRK TELEKOM SPOR3012182263231342
12.BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL3010202397259240
13.ALİAĞA PETKİM SPOR309212336252839
14.YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET308222307257038
15.SEMT77 YALOVASPOR307232245244237
16.HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESİ304262105292134

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Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, basketbol, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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