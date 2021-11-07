ING Basketbol Süper Ligi

Salon: ENKAHakemler: Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı, Tolga EdisAliağa Petkimspor: Conger 10, Erol Can Çinko 3, Foreman 15, Nusret Yıldırım, Planinic 8, Sinan Sağlam 2, Metehan Akyel 9, Aldrdige 10, Boran GülerDarüşşafaka: Pineiro 11, Doğuş Özdemiroğlu 6, Caupain 7, Berke Atar 2, Boothe 8,...

Salon: ENKA Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı, Tolga Edis Aliağa Petkimspor: Conger 10, Erol Can Çinko 3, Foreman 15, Nusret Yıldırım, Planinic 8, Sinan Sağlam 2, Metehan Akyel 9, Aldrdige 10, Boran Güler Darüşşafaka: Pineiro 11, Doğuş Özdemiroğlu 6, Caupain 7, Berke Atar 2, Boothe 8, Doruk Dora, Troy Selim Şav, Görkem Doğan 2, Olaseni 17, Eray Akyüz 3, McCullough 13, Sinan Güler 7 1. periyot: 21-16 Devre: 33-40 3. periyot: 47-59 ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Darüşşafaka, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 76-57 yendi. İlk 7 dakikası 14-14 eşitlikle geçilen birinci periyodun son bölümünde Aldridge ve Foreman'la 3 sayılık basketler bulan ev sahibi ekip periyodu 21-16 üstün tamamladı. İkinci periyodun başında Aldridge ve Conger'in 3 sayılık basketleriyle farkı 9 sayıya çıkaran (27-18) ev sahibi ekip karşısında toparlanan Darüşşafaka, Eray Akyüz, Sinan Güler ve Boothe'un 3 sayılık basketleriyle 14. dakikada 32-29 öne geçti. Konuk ekip devreyi 40-33 galip bitirdi. Üçüncü periyotta da etkili oyununu sürdüren Darüşşafaka, 14 sayılık farka (52-38) ulaştığı periyodu 59-47 önde tamamladı. Darüşşafaka, son periyotta üstünlüğü bırakamadı ve müsabakadan 76-57 galip ayrıldı.

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