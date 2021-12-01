ING Basketbol Süper Ligi

Bu sonuçla Gaziantep Basketbol, ligde 7. galibiyetini aldı. Büyükçekmece Basketbol ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

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