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Frutti Extra Bursaspor - Anadolu Efes: 79-83 - Son Dakika

Frutti Extra Bursaspor - Anadolu Efes: 79-83

19.12.2021 15:26
Frutti Extra Bursaspor - Anadolu Efes: 79-83

SALON: TOFAŞHAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ali Şakacı, Sinem TetikFRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Freeman 17, Needham 12, Onur Alp Bitim 8, Dudzinski 8, Akif Egemen Güven 9, Andrews 14, Mithat Can Özalp, Hayes 11, Ayberk OlmazANADOLU EFES: Buğrahan Tuncer 8, Micic 24, Bryant 13, Singleton 11, Petrusev 16,...

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Ali Şakacı, Sinem Tetik

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Freeman 17, Needham 12, Onur Alp Bitim 8, Dudzinski 8, Akif Egemen Güven 9, Andrews 14, Mithat Can Özalp, Hayes 11, Ayberk OlmazANADOLU EFES: Buğrahan Tuncer 8, Micic 24, Bryant 13, Singleton 11, Petrusev 16, Beaubois 3, Yiğitcan Saybir 5, Tolga Geçim 3, Ömer Can İlyasoğlu1'İNCİ PERİYOT: 21-25İLK YARI: 41-413'ÜNCÜ PERİYOT: 60-655 FAUL: 34.58 Petrusev (Andaolu Efes) - 35.24 Hayes (Frutti Extra Bursaspor)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında Anadolu Efes deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 83-79 yendi.Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip Frutti Extra Bursasporl, 2'nci dakikayı 8-2 önde kapattı. Kısa sürede toparlanan Anadolu Efes, Micic'in dış atışları, Singleton'ın pota altından etkili oyunuyla aradaki farkı kapattı. Konuk ekip, 7'nci dakikada, 15-17 öne geçti. İyi oyununu sürdüren Anadolu Efes, ilk çeyreği 25-21 önde kapattı.İkinci periyotta hücumdaki etkili oyununu sürdüren lacivert-beyazlı ekip, 18'inci dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 34-41. Frutti Extra Bursaspor, kalan sürede Freeman'ın sayılarıyla farkı kapatıp, soyunma odasına 41-41 eşitlikle girildi.Üçüncü çeyreğe her iki ekip de kontrollü başladı. Bir pozisyonun sonunda Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, hakeme itirazlarını sürdürünce iki teknik faul alarak soyunma odasına gönderildi. Bu dakikadan sonra agresif bir oyun ortaya koyan mavi-beyazlı takım, final periyoduna 65-60 üstün girdi.

Son çeyrek zevkli ve çekişmeli mücadele sahne oldu. Needham ve Freeman'ın dış atışlarıyla maça ortak olan Frutti Extra Bursaspor, 34'üncü dakikada skoru eşitledi: 68-68. Rakibinin hatalarını iyi değerlendiren Anadolu Efes, son bölümde skor üstünlüğünü yeniden ele geçirip karşılaşamdan 83-79 galip ayrıldı.


Frutti Extra Bursaspor - Anadolu Efes: 79-83
Frutti Extra Bursaspor - Anadolu Efes: 79-83
Frutti Extra Bursaspor - Anadolu Efes: 79-83
Frutti Extra Bursaspor - Anadolu Efes: 79-83
Frutti Extra Bursaspor - Anadolu Efes: 79-83
Frutti Extra Bursaspor - Anadolu Efes: 79-83
Frutti Extra Bursaspor - Anadolu Efes: 79-83
Frutti Extra Bursaspor - Anadolu Efes: 79-83
Frutti Extra Bursaspor - Anadolu Efes: 79-83
Frutti Extra Bursaspor - Anadolu Efes: 79-83

Basketbol Süper Ligi, Onuralp Bitim, Ali Şakacı, Needham, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor - Anadolu Efes: 79-83 - Son Dakika Spor


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