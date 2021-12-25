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ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

25.12.2021 22:31
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Mehmet Keseratar, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Batuhan SöylemezoğluTürk Telekom: Perez 7, Clemmons 7, Erdi Gülaslan 6, Berk Demir, Johnson 14, Samet Geyik 3, Ennis 4, Dawkins 19, Dorukhan Engindeniz 3, Can Uğur ÖğütFenerbahçe Beko: Tarık Biberovic 5, Henry 3, Pierre 8,...

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Keseratar, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Batuhan Söylemezoğlu

Türk Telekom: Perez 7, Clemmons 7, Erdi Gülaslan 6, Berk Demir, Johnson 14, Samet Geyik 3, Ennis 4, Dawkins 19, Dorukhan Engindeniz 3, Can Uğur Öğüt

Fenerbahçe Beko: Tarık Biberovic 5, Henry 3, Pierre 8, Polonara 16, Ahmet Düverioğlu 6, Metecan Birsen 2, İsmet Akpınar 9, Melih Mahmutoğlu 8, Guduric 12, Floyd 3

1. Periyot: 8-17

Devre: 23-41

3. Periyot: 40-56

ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Türk Telekom'u 72-63 yendi.

Maça iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic ve Polonara'nın attığı basketlerle ilk 5 dakikayı 8-4 önde geçti. Boyalı alanda katı savunmasını sürdüren Fenerbahçe Beko, İsmet Akpınar ve Guduric'in sayılarıyla ilk periyodu 17-8 önde tamamladı.

İkinci periyoda etkili başlayan Türk Telekom, Dorukhan Engindeniz, Ennis ve Samet Geyik'in sayılarıyla 12. dakikada farkı 4'e (15-19) indirdi. Rakibine hemen karşılık veren Fenerbahçe Beko, Floyd, Henry, Pierre, Melih Mahmutoğlu ve Polonara'nın basketleriyle mücadelenin 18. dakikasında farkı 16'ya çıkardı: 19-35. İyi oynamaya devam eden Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 18 sayı (23-41) üstün girdi.

Üçüncü periyoda iyi başlayan Fenerbahçe Beko, mücadelenin 23. dakikasında farkı 25 sayıya çıkardı: 25-50. Dawkins ve Perez'in üçlükleriyle farkı azaltmaya çalışan Türk Telekom'a izin vermeyen Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreği 56-40 önde bitirdi.

Final periyodunda etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'a boyalı alanda kolay sayı imkanı tanımadı. Maçın başından itibaren üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, salondan 72-63 galip ayrıldı.

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Basketbol Süper Ligi, Mehmet Keseratar, Türk Telekom, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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