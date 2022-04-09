ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Musa Kazım Çetin

Pınar Karşıyaka: Taylor 17, Roll 9, Berkan Durmaz, M'Baye 13, Tyus 10, Yunus Sonsırma 9, Mahir Ağva 2, Can Korkmaz 2, Colson 10, Burak Can Yıldızlı 7

TOFAŞ: Ennis 11, Cruz 18, Zukauskas 11, Cook 4, Simmons 18, Emre Tanışan 3, Berk Uğurlu 5, Yiğit Arslan 6, Muhsin Yaşar 2

1. Periyot: 15-16

Devre: 42-35

3. periyot: 58-55

Beş faulle çıkan: 37.47 Zukauskas (TOFAŞ)

ING Basketbol Süper Ligi 27. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, TOFAŞ'ı 79-78 yendi.

İlk periyotta aradaki farkı 6 sayıya (6-12) çıkaran TOFAŞ, M'Baye ve Yunus'un sayılarına rağmen periyodu 16-15 üstün bitirdi.

İkinci periyodun başında Yunus'un sayılarıyla 20-18 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, son 5 dakikasına 29-22 önde girdiği devreyi 42-35 üstün tamamladı.

Üçüncü periyotta Taylor, Roll ve Colson'un sayılarıyla aradaki farkı 13 sayıya (51-38) yükselten Pınar Karşıyaka, çeyreğin son 2 dakikasına da 58-49 üstün girdi. TOFAŞ'ın Berk ve Yiğit'in basketleriyle 6-0'lık serisine rağmen ev sahibi ekip, periyodu 58-55 önde bitirdi.

Son periyoda daha etkili başlayan TOFAŞ, 35. dakikada Cruz'un basketiyle 63-62 öne geçti. Bitime 3 dakika kala TOFAŞ'ın 69-68 önde olduğu müsabakada üstünlüğü tekrar ele geçiren ev sahibi ekip, son dakikasına 75-74 önde girdiği müsabakada rakibini 79-78 mağlup etti.