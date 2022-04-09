ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

ING Basketbol Süper Ligi

09.04.2022 20:09
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Musa Kazım ÇetinPınar Karşıyaka: Taylor 17, Roll 9, Berkan Durmaz, M'Baye 13, Tyus 10, Yunus Sonsırma 9, Mahir Ağva 2, Can Korkmaz 2, Colson 10, Burak Can Yıldızlı 7TOFAŞ: Ennis 11, Cruz 18, Zukauskas 11, Cook...

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Musa Kazım Çetin

Pınar Karşıyaka: Taylor 17, Roll 9, Berkan Durmaz, M'Baye 13, Tyus 10, Yunus Sonsırma 9, Mahir Ağva 2, Can Korkmaz 2, Colson 10, Burak Can Yıldızlı 7

TOFAŞ: Ennis 11, Cruz 18, Zukauskas 11, Cook 4, Simmons 18, Emre Tanışan 3, Berk Uğurlu 5, Yiğit Arslan 6, Muhsin Yaşar 2

1. Periyot: 15-16

Devre: 42-35

3. periyot: 58-55

Beş faulle çıkan: 37.47 Zukauskas (TOFAŞ)

ING Basketbol Süper Ligi 27. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, TOFAŞ'ı 79-78 yendi.

İlk periyotta aradaki farkı 6 sayıya (6-12) çıkaran TOFAŞ, M'Baye ve Yunus'un sayılarına rağmen periyodu 16-15 üstün bitirdi.

İkinci periyodun başında Yunus'un sayılarıyla 20-18 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, son 5 dakikasına 29-22 önde girdiği devreyi 42-35 üstün tamamladı.

Üçüncü periyotta Taylor, Roll ve Colson'un sayılarıyla aradaki farkı 13 sayıya (51-38) yükselten Pınar Karşıyaka, çeyreğin son 2 dakikasına da 58-49 üstün girdi. TOFAŞ'ın Berk ve Yiğit'in basketleriyle 6-0'lık serisine rağmen ev sahibi ekip, periyodu 58-55 önde bitirdi.

Son periyoda daha etkili başlayan TOFAŞ, 35. dakikada Cruz'un basketiyle 63-62 öne geçti. Bitime 3 dakika kala TOFAŞ'ın 69-68 önde olduğu müsabakada üstünlüğü tekrar ele geçiren ev sahibi ekip, son dakikasına 75-74 önde girdiği müsabakada rakibini 79-78 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi

YORUMLAR
500
TFF 2. Lig: Van Spor FK: 1 Somaspor FK: 0 TFF 2. Lig: Van Spor FK: 1 Somaspor FK: 0 Başkan Sunar'dan gençlere iftar yemeği Başkan Sunar'dan gençlere iftar yemeği

Mustafa Kemal Atatürk, Berkan Durmaz, Karşıyaka, Ağva, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


Son Dakika
19:42 Azerbaycan Cumhurbaşkanı açıkladı! Ermenistan normalleşme teklifini kabul etti
19:40 "Regl halindeyken Ayet-el Kürsi okunur mu?" sorusuna Nihat Hatipoğlu cevap verdi
19:37 Vedat Muriqi performansıyla göz doldurdu! Mallorca, sahasında Atletico Madrid'i 1-0 yendi
19:29 Korkutan anlar! Pütürge'de yaşanan deprem sonrası dağları toz bulutu kapladı
19:03 Chelsea, deplasmanda Southampton'ı 6-0 mağlup etti
19:02 Malatya'daki deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama: Depremler bu hatta doğru ilerliyor
18:41 Yürüyüşe çıkan genç kız, 7 köpeğin saldırısına uğradı
18:23 İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'e gelerek Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
18:12 Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti! Fenerbahçe-Galatasaray maçının önemi daha da arttı
18:02 Real Madrid mağlubiyeti sonrası Chelsea'den büyük başarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 20:32:35. #1.13#
SON DAKİKA: ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement