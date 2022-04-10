ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

ING Basketbol Süper Ligi

10.04.2022 15:15
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: KarataşHakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Seher Ayşe Nur YazıcıoğluGaziantep Basketbol: Peterson 18, Cem Ulusoy 2, Luther 7, Gulley 31, Dusan Cantekin, McCree 19, Orhan Haciyeva, Ahmet Furkan Özkan, Doyle 12Aliağa Petkimspor: Sinan Sağlam 5, Armand 19, Perkins 6, Thomas 17, Aldridge...

Salon: Karataş

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Gaziantep Basketbol: Peterson 18, Cem Ulusoy 2, Luther 7, Gulley 31, Dusan Cantekin, McCree 19, Orhan Haciyeva, Ahmet Furkan Özkan, Doyle 12

Aliağa Petkimspor: Sinan Sağlam 5, Armand 19, Perkins 6, Thomas 17, Aldridge 9, Doğukan Şanlı 7, Erol Can Çinko, Nusret Yıldırım, Hakan Sayılı 9, Denmon 13

1. Periyot: 22-28

Devre: 51-47

3. Periyot: 71-62

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Gaziantep Basketbol, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 89-85 yendi.

Gaziantep Basketbol, bu galibiyetle kulüp tarihinde ilk defa bir sezonda 18 galibiyete ulaşarak kendi rekorunu kırdı.

Ev sahibi takım ayrıca, müsabaka öncesi ısınma bölününe Anadolu Ajansı'nın (AA) 102. kuruluş yıl dönümünü kutlayan pankartla çıktı.

YORUMLAR
500
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Kadınlar Basketbol Süper Ligi Öğrenciler talep etti, Bağlar Belediyesi yerine getirdi Öğrenciler talep etti, Bağlar Belediyesi yerine getirdi

Ziya Özorhon, Cem Ulusoy, Kerem Baki, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


Son Dakika
15:15 Millet İttifakı'ndan Haşim Kılıç iddiasına ilk cevap geldi!
15:14 İstanbullulara kötü haber! Sıcaklık 12 derece birden düşecek
15:13 Uğurcan Çakır'ın acı günü! Dedesi Hüseyin Çakır hayatını kaybetti
14:46 Yeni seçim kanunundaki hakim kararına itiraz! CHP, iptal için AYM'ye gidiyor
14:43 Tüm Avrupa izleyecek! Birçok futbolcunun kariyeri bu akşam belli olacak
13:50 Ukrayna lideri Zelenski, açıkladı: Savaşın başından bu yana 19 bin 300 Rus askeri öldürüldü
13:48 Olay futbolu aştı! Ronaldo hakkında soruşturma başlatıldı
13:24 Bakan Nebati hayat pahalılığı hakkında konuştu: Biz de bu ülkede yaşıyoruz, aynı pazarda ve sofradayız
12:50 Bartu Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile anısını paylaştı! "Karıma bebiş dedi"
12:48 Takipçileri sordu, Gülben Ergen cevapladı! İşte "Eşcinsel misin?" sorusunun cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 15:21:29. #1.13#
SON DAKİKA: ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement