ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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ING Basketbol Süper Ligi

23.04.2022 15:15
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Ahmet TatlıcıBeşiktaş Icrypex: Kenan Sipahi 21, Egehan Arna 23, Lawson 4, Reaves 9, Ercan Osmani 18, Mehmet Yağmur 3, Yiğit Çoban 3, Yağız Aksu, Tolga Deliktaş, Ata KahramanDarüşşafaka: Olaseni 16, Caupain...

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Ahmet Tatlıcı

Beşiktaş Icrypex: Kenan Sipahi 21, Egehan Arna 23, Lawson 4, Reaves 9, Ercan Osmani 18, Mehmet Yağmur 3, Yiğit Çoban 3, Yağız Aksu, Tolga Deliktaş, Ata Kahraman

Darüşşafaka: Olaseni 16, Caupain 14, Pineiro 15, Doğuş Özdemiroğlu 8, Boothe 7, Troy Selim Şav 2, Cullough 8, Sinan Güler 2, Can Maxim Mutaf 3, Görkem Doğan, Ege Özçelik

1. Periyot: 23-12

Devre: 45-36

3. Periyot: 57-57

Beş faulle çıkanlar: 35.58 Boothe (Darüşşafaka)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Beşiktaş Icrypex, konuk ettiği Darüşşafaka'yı 81-75 yendi.

Beşiktaş Icrypex bu sonuçla ligde 15. galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka ise 10. kez mağlup oldu.

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi

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Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Yağmur, Kenan Sipahi, Ziya Özorhon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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