ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Ahmet Tatlıcı

Beşiktaş Icrypex: Kenan Sipahi 21, Egehan Arna 23, Lawson 4, Reaves 9, Ercan Osmani 18, Mehmet Yağmur 3, Yiğit Çoban 3, Yağız Aksu, Tolga Deliktaş, Ata Kahraman

Darüşşafaka: Olaseni 16, Caupain 14, Pineiro 15, Doğuş Özdemiroğlu 8, Boothe 7, Troy Selim Şav 2, Cullough 8, Sinan Güler 2, Can Maxim Mutaf 3, Görkem Doğan, Ege Özçelik

1. Periyot: 23-12

Devre: 45-36

3. Periyot: 57-57

Beş faulle çıkanlar: 35.58 Boothe (Darüşşafaka)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Beşiktaş Icrypex, konuk ettiği Darüşşafaka'yı 81-75 yendi.

Beşiktaş Icrypex bu sonuçla ligde 15. galibiyetini elde ederken, Darüşşafaka ise 10. kez mağlup oldu.