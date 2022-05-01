ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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ING Basketbol Süper Ligi

01.05.2022 22:37
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: 90. YılHakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Kaan BüyükçilSemt77 Yalovaspor: Gallinat 28, Lee 6, Rupnik 7, Brown 5, Mert Celep, Starks 17, Efe Ergi Tırpancı, Muhammed Doğan Şenli 2, Oğulcan Baykan, İsmail Kerem Gülmez 5, İlkan Karaman 7, Ali Berkan ÖzçiftçiBahçeşehir Koleji:...

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Kaan Büyükçil

Semt77 Yalovaspor: Gallinat 28, Lee 6, Rupnik 7, Brown 5, Mert Celep, Starks 17, Efe Ergi Tırpancı, Muhammed Doğan Şenli 2, Oğulcan Baykan, İsmail Kerem Gülmez 5, İlkan Karaman 7, Ali Berkan Özçiftçi

Bahçeşehir Koleji: Hall 2, Erkan Yılmaz 13, Berkay Candan 3, Muhammed Mustafa Baygül 5, Oğuz Savaş 16, Smith 14, Jones, Kartal Özmızrak 14, Dekker 8, Hasan Emir Gökalp, Hadi Özdemir, Tarık Bernard Black 9

1. Periyot: 18-14

Devre: 38-37

3. Periyot: 55-65

ING Basketbol Süper Ligi'nin 29. hafta erteleme maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 84-77 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi

YORUMLAR
500
Aliağa Petkimspor'un Basketbol Süper Ligi'nde kalma yolunda gözü Yalova'da olacak Aliağa Petkimspor'un Basketbol Süper Ligi'nde kalma yolunda gözü Yalova'da olacak Petkimspor'un gözü Yalova'da Petkimspor'un gözü Yalova'da

Fatih Arslanoğlu, İlkan Karaman, Doğan Şenli, Yalovaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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