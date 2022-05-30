Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldi - Son Dakika
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Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldi

30.05.2022 22:40
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldi

SALON: Ayhan ŞahenkHAKEMLER: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Ziya ÖzorhonDARÜŞŞAFAKA: Caupain 15, Doğuş Özdemiroğlu 12, McCullough 3, Boothe 8, Olaseni 3, Sinan Güler 10, Pineiro 2, Can Maxim Mutaf, Ege Özçelik 7, Görkem Doğan, Troy Selim Şav 2, Bora Yaşar 3 FENERBAHÇE BEKO: Henry 6, de Colo...

SALON: Ayhan ŞahenkHAKEMLER: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Ziya ÖzorhonDARÜŞŞAFAKA: Caupain 15, Doğuş Özdemiroğlu 12, McCullough 3, Boothe 8, Olaseni 3, Sinan Güler 10, Pineiro 2, Can Maxim Mutaf, Ege Özçelik 7, Görkem Doğan, Troy Selim Şav 2, Bora Yaşar 3 FENERBAHÇE BEKO: Henry 6, de Colo 17, Biberovic 7, Booker 6, Vesely 8, İsmet Akpınar 21, Guduric, Şehmus Hazer, Melih Mahmutoğlu 13, Metecan Birsen 7, Ahmet Düverioğlu 6, Ekrem Sancaklı1'İNCİ PERİYOT: 10-16İLK YARI: 23-423'ÜNCÜ PERİYOT: 45-68DİSKALİFİYE: 27.56 Pineiro (Darüşşafaka), Selçuk Ernak (Darüşşafaka Başantrenörü) Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi Yarı Final serisi 4'üncü maçında Darüşşafaka'yı deplasmanda 91-65 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve finale yükseldi.Karşılaşmanın ilk yarısını 42-23 önde kapatan sarı-lacivertli ekipte İsmet Akpınar kaydettiği 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Ev sahibi ekipte ise Troy Caupain 15 sayıyla mücadeleyi tamamladı.Fenerbahçe Beko, final serisinde Anadolu Efes - Galatasaray Nef eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

- İstanbul
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldi
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldi
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldi

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ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Beko ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Beko Fenerbahçe Beko: 69-73 Fenerbahçe Beko: 69-73
Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldi - Son Dakika


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