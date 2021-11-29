ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta yarın başlayacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. haftanın programı şöyle:
Yarın:
17.30 Aliağa Petkimspor- Anadolu Efes (Enka)
18.30 Galatasaray Nef- Beşiktaş Icrypex (Sinan Erdem)
20.00 Darüşşafaka- Frutti Extra Bursaspor (Ayhan Şahenk)
20.15 Fenerbahçe Beko- Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)
1 Aralık Çarşamba:
17.00 TOFAŞ-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ)
17.30 Türk Telekom-Semt77 Yalovaspor (Ankara)
20.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
20.00 Büyükçekmece Basketbol- Gaziantep Basketbol (Gazanfer Bilge)
Kaynak: AA
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