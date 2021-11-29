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ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta yarın başlayacak - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta yarın başlayacak

29.11.2021 10:50
ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta yarın başlayacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. haftanın programı şöyle:

Yarın:

17.30 Aliağa Petkimspor- Anadolu Efes (Enka)

18.30 Galatasaray Nef- Beşiktaş Icrypex (Sinan Erdem)

20.00 Darüşşafaka- Frutti Extra Bursaspor (Ayhan Şahenk)

20.15 Fenerbahçe Beko- Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)

1 Aralık Çarşamba:

17.00 TOFAŞ-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (TOFAŞ)

17.30 Türk Telekom-Semt77 Yalovaspor (Ankara)

20.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

20.00 Büyükçekmece Basketbol- Gaziantep Basketbol (Gazanfer Bilge)

Basketbol Süper Ligi, Sinan Erdem, basketbol, Nef, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta yarın başlayacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta yarın başlayacak - Son Dakika
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