ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi - Son Dakika
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ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi

08.06.2022 11:28
ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin ikinci maçı yarın yapılacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin ikinci maçı yarın yapılacak.

Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

İlk maçta Anadolu Efes'i 85-76 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, seride 1-0 öne geçti.

Toplam üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyonluk kupasını kaldıracağı seride üçüncü karşılaşma, 11 Haziran Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

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Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 85-76 mağlup etti Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 85-76 mağlup etti Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı kapalı gişe Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı kapalı gişe
Kaynak: AA

Basketbol Süper Ligi, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisi - Son Dakika

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