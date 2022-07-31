Pınar Karşıyaka'da dördüncü yabancı Flatten - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka'da dördüncü yabancı Flatten

31.07.2022 11:18
Pınar Karşıyaka'da dördüncü yabancı Flatten

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi as kadrosunu sözleşme yenileyen Berkan Durmaz haricinde tamamen değiştiren Pınar Karşıyaka, dördüncü yabancı takviyesi olarak İsveç Ligi'nden şutör guard Skyler Flatten'i aldı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi as kadrosunu sözleşme yenileyen Berkan Durmaz haricinde tamamen değiştiren Pınar Karşıyaka, dördüncü yabancı takviyesi olarak İsveç Ligi'nden şutör guard Skyler Flatten'i aldı. Güney Dakota Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra G-League'de Sioux Falls Skyforce formasını giyen 27 yaşında, 1.98 boyundaki oyuncu geçen sezonu İsveç'in Boras Basket takımında 15.3 sayı, 2.7 ribaund, 1.4 asist ortalamalarıyla geçirdi.

Pınar Karşıyaka daha önce transferde şutör guard Jaylon Brown, guard Erick Mccollum, pivot Angel Delgado, guard Kenan Sipahi, şutör guard Thomas Akyazılı, uzun forvet Mert Celep ve pivot Deniz Kılıçlı'yı alarak 7 takviye yapmıştı. Pınar Karşıyaka'da sezonluk normal tribün kombineleri satışa çıkarken, VIP kartlarda da daha önce açıklanan satış bedellerinde indirim yapıldı. Kombineler 2500 TL olarak belirlendi. Saha içi VIP tribün kombine biletleri 15 bin TL'den 11 bin TL'ye, platin tribün 20 bin TL'den 15 bin TL'ye inerken, VIP C4-C6 tribün 10 bin TL'den satılacak.


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Kaynak: DHA

Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, ING Bank, İsveç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'da dördüncü yabancı Flatten - Son Dakika

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