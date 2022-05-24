ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final - Son Dakika
Üye Girişi

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final

24.05.2022 21:02
ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final

Salon: Sinan ErdemHakemler: Yener Yılmaz, Ali Serkan Emlek, Kaan BüyükçilAnadolu Efes: Micic 18, Beaubois 8, Bryant 13, Moerman 6, Pleiss 13, Larkin 18, Erten Gazi, Buğrahan Tuncer 5, Egemen Güven, Yiğitcan Saybir, Ömer Can İlyasoğlu 2Pınar Karşıyaka: Tyus 6, Taylor 12, Roll 17, Colson 13,...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Serkan Emlek, Kaan Büyükçil

Anadolu Efes: Micic 18, Beaubois 8, Bryant 13, Moerman 6, Pleiss 13, Larkin 18, Erten Gazi, Buğrahan Tuncer 5, Egemen Güven, Yiğitcan Saybir, Ömer Can İlyasoğlu 2

Pınar Karşıyaka: Tyus 6, Taylor 12, Roll 17, Colson 13, M'Baye 15, Mahir Ağva 5, Can Korkmaz, Berkan Durmaz, Murat Göktaş, Ali Efe Barış

1. Periyot: 28-18

Devre: 45-42

3. Periyot: 64-59

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Pınar Karşıyaka'yı 83-68 yenerek seriyi 2-1'e getirdi ve yarı finale yükseldi.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk çeyreğini Bryant ve Micic'in etkili oyunuyla Anadolu Efes 28-18 önde tamamlarken, ikinci çeyrekte oyunda dengeyi kuran Pınar Karşıyaka, farkı azaltsa da soyunma odasına ev sahibi ekibin 45-42 üstünlüğüyle gidildi.

Çekişmeli geçen üçüncü çeyreğin başında İzmir ekibi, Colson'ın sayısıyla 48-48 beraberliği yakaladı. Rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Anadolu Efes, Beaubois'nın üçlüğüyle son bölüme 64-59 galip girdi. Son çeyrekte Larkin'in etkili oyunuyla maça ağırlığını koyan Anadolu Efes, karşılaşmayı 83-68 kazandı.

Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla adını yarı finale yazdırdı ve Galatasaray Nef'in rakibi oldu.

Öte yandan, Anadolu Efes'in ikinci THY Avrupa Ligi şampiyonluğu için özel tasarımla hazırlanan bayrak, karşılaşma öncesi düzenlenen törenle Sinan Erdem Spor Salonu'na asıldı.

YORUMLAR
500
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Sultan II. Abdülhamid'i cepheleştiren, sudan sebepler ile karşı karşıya getiren kanı... MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Sultan II. Abdülhamid'i cepheleştiren, sudan sebepler ile karşı karşıya getiren kanı... Erzincan'da son 1 hafta içerisinde 10 hasta KKKA şüphesiyle tedavi gördü Erzincan'da son 1 hafta içerisinde 10 hasta KKKA şüphesiyle tedavi gördü
Kaynak: AA

Buğrahan Tuncer, Serkan Emlek, Yener Yılmaz, Gazi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final - Son Dakika


Son Dakika
20:51 ABD basınından ilginç iddia: DEAŞ üyesi bir terörist, Eski ABD Başkanı George Bush'a suikast planladı
20:50 Türkiye'de 24 Mayıs koronavirüs tablosu paylaşıldı! Bin 304 yeni vaka tespit edildi, 6 kişi hayatını kaybetti
20:13 Bakan Soylu açıkladı: Amanos Dağları'nda biri yeşil diğeri gri kategoride olmak üzere iki teröristi etkisiz hale getirdi
20:09 Erdoğan'ın F-16 resti Yunan basınında manşetleri süsledi: Miçotakis'in silinişi
19:55 Uyuşturucu kaçakçılığından tutuklu yargılanan Ali Osman Akat tahliye edildi
19:53 Mobilya fabrikasında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu!
18:51 Uzmanlardan kritik uyarı! Maymun çiçeğinin en önemli belirtisi vücudun 4 bölgesinde oluşan şişlikler
17:45 Rus rublesi yükselişini sürdürüyor! Dolar karşısında son 4 yılın zirvesinde
17:44 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı
17:10 Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 21:09:29. #1.12#
SON DAKİKA: ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement