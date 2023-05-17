İngiliz futbolunda skandal olay! Premier Lig'in gol makinesi Ivan Toney'e futboldan men - Son Dakika
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İngiliz futbolunda skandal olay! Premier Lig'in gol makinesi Ivan Toney'e futboldan men

17.05.2023 20:05

İngiltere Premier Lig'de Brentford formasını terleten ve bu sezon 21 kez ağları sarsan Ivan Toney, 232 maçta bahis ihlali yaptığı gerekçesiyle 8 ay futboldan men edildi

Bretford'ın yıldızı Ivan Toney, futboldan uzaklaştırıldı. 232 maçta bahis oynadığı gerekçesiyle yargılanan Toney, 8 ay men cezası aldı. Golcü futbolcu 16 Ocak 2014'e kadar herhangi bir maça çıkamayacak.

Kendi etti kendi buldu! Premier Lig'in gol makinesi Ivan Toney'e futboldan men

PARA CEZASI DA KESİLDİ

Futbol Federasyonu, İngiliz futbolcuya men cezasının yanı sıra para cezası verildiğini de açıkladı.

Kendi etti kendi buldu! Premier Lig'in gol makinesi Ivan Toney'e futboldan men

DEĞERİNE DEĞER KATTI

Bu sezon Premier Lig'de 33 maçta 20 gol 4 asist, EFL Cup'ta 2 maçta 1 gol 1 asist üreten Ivan Toney, piyasa değerini 50 milyon euroya çıkarttı. 27 yaşındaki forvet, İngiliz Milli Takımı'nda da forma giymeye başlamıştı.

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Son Dakika Spor İngiliz futbolunda skandal olay! Premier Lig'in gol makinesi Ivan Toney'e futboldan men - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiliz futbolunda skandal olay! Premier Lig'in gol makinesi Ivan Toney'e futboldan men - Son Dakika
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