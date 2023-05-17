Bretford'ın yıldızı Ivan Toney, futboldan uzaklaştırıldı. 232 maçta bahis oynadığı gerekçesiyle yargılanan Toney, 8 ay men cezası aldı. Golcü futbolcu 16 Ocak 2014'e kadar herhangi bir maça çıkamayacak.
Futbol Federasyonu, İngiliz futbolcuya men cezasının yanı sıra para cezası verildiğini de açıkladı.
Bu sezon Premier Lig'de 33 maçta 20 gol 4 asist, EFL Cup'ta 2 maçta 1 gol 1 asist üreten Ivan Toney, piyasa değerini 50 milyon euroya çıkarttı. 27 yaşındaki forvet, İngiliz Milli Takımı'nda da forma giymeye başlamıştı.
Son Dakika › Spor › İngiliz futbolunda skandal olay! Premier Lig'in gol makinesi Ivan Toney'e futboldan men - Son Dakika